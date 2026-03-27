Ο Πούτιν ζητά από τους ολιγάρχες να συνεισφέρουν στον συρρικνωμένο αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει ζητήσει από τους Ρώσους ολιγάρχες να προβούν σε δωρεές για την ενίσχυση του συρρικνωμένου αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας, προκειμένου να συνεχιστεί η εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συνεχίσει τη σύγκρουση η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, μέχρι η Μόσχα να εξασφαλίσει τις εναπομείνασες περιοχές του ανατολικού Ντονμπάς που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Ήδη, τουλάχιστον δύο επιχειρηματίες εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεισφέρουν οικονομικά έπειτα από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρωσική πλευρά προχωρά κανονικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς το Κίεβο αρνήθηκε να αποχωρήσει μονομερώς από το Ντονμπάς κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα έχει επικοινωνία με την Ουάσιγκτον για έναν νέο γύρο συνομιλιών σχετικά με την ειρηνευτική διευθέτηση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η Μόσχα δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον της για ειρήνη, αλλά προσέθεσε πως βασικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο αντίκτυπος της εισβολής αποτυπώνεται ανάγλυφα στα οικονομικά δεδομένα καθώς οι αμυντικές δαπάνες της χώρας αυξήθηκαν πέρυσι κατά 42 τοις εκατό φτάνοντας τα 13,1 τρισεκατομμύρια ρούβλια. Για να καλύψει το κενό η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής νέου φόρου υπερκερδών σε περίπτωση περαιτέρω εξασθένισης του νομίσματος. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η Μόσχα συγκέντρωσε 320 δισεκατομμύρια ρούβλια από έκτακτη εισφορά σε μεγάλες επιχειρήσεις ενώ στις αρχές του τρέχοντος έτους προχώρησε σε αύξηση του ΦΠΑ στο 22 τοις εκατό. Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις αμερικανικές κυρώσεις που αναγκάζουν τη Ρωσία να πουλάει πετρέλαιο με μεγάλη έκπτωση με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλλειμμα του πρώτου διμήνου να ξεπεράσει το 90 τοις εκατό της ετήσιας πρόβλεψης.

Η διαχείριση των κερδών από την άνοδο του πετρελαίου

Παράλληλα ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στον επιχειρηματικό κόσμο συνιστώντας προσοχή στη διαχείριση των απροσδόκητων κερδών από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. «Τώρα που οι τιμές των παραδοσιακών εξαγωγών μας αυξάνονται, αλλά οι αγορές βρίσκονται σε αναταραχή, ίσως υπάρξει ο πειρασμός να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση» δήλωσε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλόγιστη σπατάλη πόρων. «Πρέπει να παραμείνουμε συνετοί. Αν οι αγορές στραφούν προς τη μία κατεύθυνση σήμερα, θα μπορούσαν να στραφούν προς την άλλη αύριο» πρόσθεσε καταλήγοντας πως απαιτείται ένας «μετριοπαθής βαθμός συντηρητισμού τόσο στον εταιρικό τομέα όσο και στα δημόσια οικονομικά».

Η απογοήτευση του Ζελένσκι

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στο πρακτορείο Reuters αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν ως όρο για τις εγγυήσεις ασφαλείας την παραχώρηση ολόκληρου του ανατολικού Ντονμπάς στη Ρωσία. Εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη στάση της Ουάσιγκτον ανέφερε: «Η Μέση Ανατολή έχει σίγουρα αντίκτυπο στον Πρόεδρο Τραμπ, και νομίζω στα επόμενα βήματά του. Ο Πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς, εξακολουθεί να επιλέγει μια στρατηγική άσκησης μεγαλύτερης πίεσης στην ουκρανική πλευρά. Θα ήθελα πάρα πολύ η αμερικανική πλευρά να κατανοήσει ότι το ανατολικό τμήμα της χώρας μας αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μας».

Διαβάστε επίσης