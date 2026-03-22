Πούτιν: Η Ρωσία παραμένει «πιστός φίλος» του Ιράν
Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι ελπίζει οι Ιρανοί να ξεπεράσουν τις τρέχουσες δυσκολίες του πολέμου με αξιοπρέπεια
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο τελευταίος αξιωματούχος που συνεχάρη τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για το Νουρούζ, το περσικό νέο έτος.
«Παραμένουμε πιστός φίλος και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμα που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι ελπίζει οι Ιρανοί να ξεπεράσουν τις τρέχουσες δυσκολίες του πολέμου με αξιοπρέπεια.
Η Ρωσία είναι ένας από τους ισχυρότερους διπλωματικούς συμμάχους της Τεχεράνης και έχει επανειλημμένα καταδικάσει τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.
