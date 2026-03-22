Axios: Τα έξι σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Τραμπ για το Ιράν

Μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις σχετικά με την επόμενη φάση και το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, τους οποίους επιλαλείται το Axios.

Γιατί έχει σημασία: Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «να τερματίσει» τον πόλεμο, αν και αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες μάχης. Εν τω μεταξύ, οι σύμβουλοι του Τραμπ επιθυμούν να αρχίσουν να θέτουν τις βάσεις για διπλωματικές επαφές.

Πίσω από τα παρασκήνια: Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με πιθανές διπλωματικές επαφές, σύμφωνα με πηγές.

Μεταξύ των γραμμών: «Η άποψή μας είναι ότι έχουμε ανακόψει την ανάπτυξη του Ιράν», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ που πιστεύει ότι οι Ιρανοί θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επιστροφή στην πραγματικότητα: Το Ιράν έχει απορρίψει επανειλημμένα πολλές από αυτές τις απαιτήσεις στο παρελθόν, και οι ηγέτες στην Τεχεράνη έχουν επισημάνει τη δυσκολία διαπραγμάτευσης με έναν πρόεδρο που έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες στο παρελθόν μόνο για να τις βομβαρδίσει ξαφνικά.

Μεταξύ των γραμμών: Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης για την επιστροφή των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στο Ιράν.

Η κατάσταση: Η ομάδα του Τραμπ προσπαθεί επί του παρόντος να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα:

-Ποιος στο Ιράν είναι ο καλύτερος σύνδεσμος για τις διαπραγματεύσεις και ποια χώρα είναι ο καλύτερος μεσολαβητής;

Τι ακολουθεί: Οι πηγές ανέφεραν ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ θέλουν να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που οι συνομιλίες με το Ιράν πάρουν σάρκα και οστά στο εγγύς μέλλον.

Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, να αντιμετωπίζει το απόθεμα του Ιράν σε εμπλουτισμένο ουράνιο και επίσης να θεσπίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους και την υποστήριξη προς τους αντιπροσώπους του στην περιοχή.

Δεν υπήρξε άμεση επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, αν και η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και δύο επιπλέον πηγές με γνώση του θέματος. Η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι το Ιράν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις, αλλά με πολύ σκληρούς όρους.

Οι απαιτήσεις από το Ιράν περιλαμβάνουν κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση.

Έξι δεσμεύσεις για να λήξει ο πόλεμος

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις:

-Καμία πυραυλική δραστηριότητα για πέντε χρόνια.

-Μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου.

-Αποξήλωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Νατάνζ, το Ισφαχάν και το Φόρντο, τις οποίες βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πέρυσι.

-Αυστηρά πρωτόκολλα εξωτερικής παρακολούθησης σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση φυγοκεντρικών μηχανών και συναφούς εξοπλισμού που θα μπορούσε να προωθήσει ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

-Συμφωνίες ελέγχου όπλων με χώρες της περιοχής που περιλαμβάνουν ανώτατο όριο πυραύλων που δεν υπερβαίνει τους 1.000.

-Καμία χρηματοδότηση για αντιπροσώπους όπως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Χούτι στο Υεμένη ή η Χαμάς στη Γάζα.

