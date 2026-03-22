Axios: Τα έξι σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Τραμπ για το Ιράν

Αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις σχετικά με την επόμενη φάση και το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, τους οποίους επιλαλείται το Axios.

Γιατί έχει σημασία: Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «να τερματίσει» τον πόλεμο, αν και αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες μάχης. Εν τω μεταξύ, οι σύμβουλοι του Τραμπ επιθυμούν να αρχίσουν να θέτουν τις βάσεις για διπλωματικές επαφές.

Πίσω από τα παρασκήνια: Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με πιθανές διπλωματικές επαφές, σύμφωνα με πηγές.

Μεταξύ των γραμμών: «Η άποψή μας είναι ότι έχουμε ανακόψει την ανάπτυξη του Ιράν», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ που πιστεύει ότι οι Ιρανοί θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επιστροφή στην πραγματικότητα: Το Ιράν έχει απορρίψει επανειλημμένα πολλές από αυτές τις απαιτήσεις στο παρελθόν, και οι ηγέτες στην Τεχεράνη έχουν επισημάνει τη δυσκολία διαπραγμάτευσης με έναν πρόεδρο που έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες στο παρελθόν μόνο για να τις βομβαρδίσει ξαφνικά.

Μεταξύ των γραμμών: Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης για την επιστροφή των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στο Ιράν.

Η κατάσταση: Η ομάδα του Τραμπ προσπαθεί επί του παρόντος να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα:

-Ποιος στο Ιράν είναι ο καλύτερος σύνδεσμος για τις διαπραγματεύσεις και ποια χώρα είναι ο καλύτερος μεσολαβητής;

Τι ακολουθεί: Οι πηγές ανέφεραν ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ θέλουν να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που οι συνομιλίες με το Ιράν πάρουν σάρκα και οστά στο εγγύς μέλλον.

Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, να αντιμετωπίζει το απόθεμα του Ιράν σε εμπλουτισμένο ουράνιο και επίσης να θεσπίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους και την υποστήριξη προς τους αντιπροσώπους του στην περιοχή.

Δεν υπήρξε άμεση επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, αν και η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και δύο επιπλέον πηγές με γνώση του θέματος. Η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι το Ιράν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις, αλλά με πολύ σκληρούς όρους.

Οι απαιτήσεις από το Ιράν περιλαμβάνουν κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση.

Έξι δεσμεύσεις για να λήξει ο πόλεμος

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις:

-Καμία πυραυλική δραστηριότητα για πέντε χρόνια.

-Μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου.

-Αποξήλωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Νατάνζ, το Ισφαχάν και το Φόρντο, τις οποίες βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πέρυσι.

-Αυστηρά πρωτόκολλα εξωτερικής παρακολούθησης σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση φυγοκεντρικών μηχανών και συναφούς εξοπλισμού που θα μπορούσε να προωθήσει ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

-Συμφωνίες ελέγχου όπλων με χώρες της περιοχής που περιλαμβάνουν ανώτατο όριο πυραύλων που δεν υπερβαίνει τους 1.000.

-Καμία χρηματοδότηση για αντιπροσώπους όπως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Χούτι στο Υεμένη ή η Χαμάς στη Γάζα.

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21; - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τα έξι σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Τραμπ για το Ιράν

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Έμειναν στο μηδέν και δεν άλλαξε η μοίρα τους

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πότε θα γίνει η κλήρωση των playoffs και playouts – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Ασλανίδης στο Newsbomb: «Ελλιπέστατη η δικογραφία» - Καταγγέλλει απουσία βασικών υπευθύνων

21:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός, στο -8 ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Νίκη μετά από σχεδόν δύο μήνες | Εκτός οκτάδας οι φιλοξενούμενοι!

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0: Κάζο ολκής με έντονες αποδοκιμασίες

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός 1-2: Έβγαλε αντίδραση και τον «βύθισε» από τη... βούλα

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1: Έπαιξε με τη φωτιά και τον… έκαψε η ομάδα της Μαγνησίας

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0: «Καθάρισε» από νωρίς και μπαίνει από θέση ισχύος στα playoffs

21:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΟΦΗ 0-2: «Κλείδωσε» τα πλέι οφ φέρνοντας γιούχα στους Θεσσαλονικείς

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η τελευταία αγωνιστική της Super League - Εκπλήξεις μεγατόνων σε Βόλο και Φάληρο

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Ο βετεράνος πρώην τηλεαστέρας που έγινε το πρόσωπο της επιχείρησης «Επική Οργή» - Ποιος είναι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Η ανώνυμη καταγγελία και οι διαδρομές των έργων τέχνης

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αίτημα για επιστροφή της δικογραφίας στην ανάκριση λόγω σοβαρών κενών

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νίκη του CDU δείχνουν τα πρώτα exit polls στη Ρηνανία-Παλατινάτο

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εκατέρωθεν απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή από ΗΠΑ και Ιράν - Αγωνία για τα Στενά του Ορμούζ - Χτυπήθηκε σημαντική γέφυρα στο Λίβανο

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Στα χέρια των Αρχών δύο 17χρονοι - Μία σύλληψη, μία προσαγωγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Στα χέρια των Αρχών δύο 17χρονοι - Μία σύλληψη, μία προσαγωγή

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Τα τρία πρόσωπα που «έκαψαν» τον γκαλερίστα - Τι λέει ο δικηγόρος του

14:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Καλλιάνου για το Πάσχα - Αναλυτικοί χάρτες θερμοκρασιών

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εκατέρωθεν απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή από ΗΠΑ και Ιράν - Αγωνία για τα Στενά του Ορμούζ - Χτυπήθηκε σημαντική γέφυρα στο Λίβανο

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Η ανώνυμη καταγγελία και οι διαδρομές των έργων τέχνης

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0: Κάζο ολκής με έντονες αποδοκιμασίες

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία γνωστού τραγουδιστή - Προσήχθη ένα άτομο

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοείται δύτης στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 σταθμευμένα οχήματα

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

21:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΟΦΗ 0-2: «Κλείδωσε» τα πλέι οφ φέρνοντας γιούχα στους Θεσσαλονικείς

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» - Ο Τσούκαλης ενημέρωσε τις Αρχές για τα πλαστά έργα τέχνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ