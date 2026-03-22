Ιρανικές υποδομές νερού και ενέργειας έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έχει εξαπλωθεί από τότε σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Οι κρίσιμες υποδομές της χώρας στο πεδίο του νερού και του ηλεκτρισμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», δήλωσε ο Αμπάς Αλιαμπαντί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Οι επιθέσεις έθεσαν στο στόχαστρο δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας νερού και κατέστρεψαν τμήματα κρίσιμων δικτύων εφοδιασμού», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να επιδιορθωθούν οι ζημιές.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να πληξει τους ιρανικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Η κυκλοφορία στο κρίσιμης σημασίας στενό, από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως, έχει σχεδόν σταματήσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν απείλησε να θέσει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο σύνολο της περιοχής.

Πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν

Επομένως αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν και θα καταστρέψουν» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η χώρα δεν ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών ενδιαφέρον έχει πού είναι αυτά τα εργοστάσια:

Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ατμοστρόβιλο Ramin

Το πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Bushehr

Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου Kerman

Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου Damavand

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα ανταποδώσει οποιαδήποτε τέτοια επίθεση, επιτιθέμενο σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή «με τρόπο μη αναστρέψιμο».

