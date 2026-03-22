Κατζ: «Θα στείλουμε το Ιράν δεκαετίες πίσω αν συνεχίσει να βομβαρδίζει τις πόλεις μας»

Ο Ισραέλ Κατζ, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα υποστεί σοβαρές συνέπειες αν συνεχίσει τις επιθέσεις του κατά ισραηλινών στόχων. Κατά την επίσκεψή του στην πόλη Αράντ, όπου πύραυλος προκάλεσε τραυματισμούς δεκάδων πολιτών, ο Κατζ κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχεύει εσκεμμένα αμάχους και προειδοποίησε για αντίποινα που θα γυρίσουν το Ιράν δεκαετίες πίσω.

Κατά την επίσκεψή του στη νότια πόλη Αράντ, που επλήγη από πύραυλο το βράδυ του Σαββάτου (21/3), ο Ισραήλ Κατζ δήλωσε: «Αν αυτό συνεχιστεί, σίγουρα θα χτυπήσουμε το Ιράν τόσο σκληρά που θα το στείλουμε δεκαετίες πίσω».

Ο ίδιος τόνισε ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν «σκοπίμως πυροβολεί κατοικημένα κέντρα», κάτι που, όπως λέει, έχει σχεδιαστεί για να ασκήσει εσωτερική πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο.

