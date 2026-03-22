Εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν μετά από αμερικανικό πλήγμα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια της καταστροφής

Δημήτρης Δρίζος

Σοβαρές ζημιές φαίνεται πως έχουν υποστεί εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με νεότερες δορυφορικές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο συγκρότημα συναρμολόγησης βαλλιστικών πυραύλων Kuh-E Barjamali κατασκευάζονταν πύραυλοι μικρού, βραχέος και μέσου βεληνεκούς. Η εικόνα της 1ης Μαρτίου 2026 αποτυπώνει τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία, πριν από το συμβάν που ακολούθησε.

Ωστόσο, σε νεότερη δορυφορική λήψη, με ημερομηνία 7 Μαρτίου 2026, τα κτίρια εμφανίζονται εκτεταμένα κατεστραμμένα, με τις υποδομές να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Η σύγκριση των δύο εικόνων καταδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής, υποδηλώνοντας ότι το πλήγμα είχε καθοριστικό αντίκτυπο στη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης στον τομέα των βαλλιστικών συστημάτων.

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ισραήλ θέλει να βάλει την Ευρώπη στον πόλεμο - Πλήγμα των ΗΠΑ σε βάση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» - Ο Τσούκαλης ενημέρωσε τις Αρχές για τα πλαστά έργα τέχνης

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν μετά από αμερικανικό πλήγμα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 σταθμευμένα οχήματα

13:22WHAT THE FACT

Ο ώριμος εγκέφαλος και η νευροεπιστήμη της σοφίας

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης για Ράδιο Αρβύλα: «Κουνάνε το δάχτυλο και δεν αγνοούσαν ποιος καθόταν δίπλα τους»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα

12:58LIFESTYLE

Καταγγελία Ζορζίνιο για Τσάπελ Ρόαν: «Έκαναν την 11χρονη κόρη μου να κλαίει»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα οχήματα ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Το CERN ανακοινώνει την ανακάλυψη ενός νέου σωματιδίου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

12:05LIFESTYLE

Άνταμ Σάντλερ: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025 σύμφωνα με το Forbes

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί»

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Αυτισμός και ΔΕΠΥ: Πώς τα σημάδια επικαλύπτονται και τι είναι το «AuDHD»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Granfluencers: Οι γιαγιάδες που έγιναν internet icons χωρίς να το καταλάβουν

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ - Αναφορές για τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 σταθμευμένα οχήματα

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» - Ο Τσούκαλης ενημέρωσε τις Αρχές για τα πλαστά έργα τέχνης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα οχήματα ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης για Ράδιο Αρβύλα: «Κουνάνε το δάχτυλο και δεν αγνοούσαν ποιος καθόταν δίπλα τους»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ισραήλ θέλει να βάλει την Ευρώπη στον πόλεμο - Πλήγμα των ΗΠΑ σε βάση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ