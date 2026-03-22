Εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν μετά από αμερικανικό πλήγμα

Σοβαρές ζημιές φαίνεται πως έχουν υποστεί εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με νεότερες δορυφορικές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο συγκρότημα συναρμολόγησης βαλλιστικών πυραύλων Kuh-E Barjamali κατασκευάζονταν πύραυλοι μικρού, βραχέος και μέσου βεληνεκούς. Η εικόνα της 1ης Μαρτίου 2026 αποτυπώνει τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία, πριν από το συμβάν που ακολούθησε.

Ωστόσο, σε νεότερη δορυφορική λήψη, με ημερομηνία 7 Μαρτίου 2026, τα κτίρια εμφανίζονται εκτεταμένα κατεστραμμένα, με τις υποδομές να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Η σύγκριση των δύο εικόνων καταδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής, υποδηλώνοντας ότι το πλήγμα είχε καθοριστικό αντίκτυπο στη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης στον τομέα των βαλλιστικών συστημάτων.