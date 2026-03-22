Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες

Snapshot Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει ήδη ανοίξει πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Απευθύνθηκε ειδικά στους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν δράση λόγω της απειλής που θέτει το Ιράν στην Ευρώπη.

Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε την ανάγκη για ενωμένη δράση από τους παγκόσμιους ηγέτες, ζητώντας να σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προκλήσεις του Ιράν. Η αυξανόμενη ένταση με την Τεχεράνη, που περιλαμβάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις και αεροπορικές επιθέσεις, καθιστά επιτακτική μια συντονισμένη διεθνή αντίδραση.

— Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

Σε δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υπογράμμισε πως, παρά την αρχική συγκρατημένη στάση της διεθνούς κοινότητας, υπάρχουν πλέον ενδείξεις αυξημένης υποστήριξης προς τις προσπάθειες κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και της επιρροής της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή. «Κάποιοι ηγέτες αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση».

Μάλιστα, απευθύνθηκε ειδικά στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις απειλές του Ιράν: «Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους».

