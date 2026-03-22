Ισραηλινή επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο: Νεκροί τρομοκράτες της Χεζμπολάχ

Snapshot Ο ισραηλινός στρατός εκτέλεσε επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο, εξουδετερώνοντας τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και κατασχέοντας όπλα και ρουκέτες.

Μονάδες της Ταξιαρχίας Γκιβατί ήρθαν σε ανταλλαγή πυρών με μαχητές, με έναν τρομοκράτη νεκρό και τρεις ακόμα εξουδετερωμένους από πυρά αρμάτων μάχης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες για τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Ισραήλ να περιορίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ στα νότια σύνορα. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο οδήγησε στην εξουδετέρωση πολλών τρομοκρατών της Χεζμπολάχ, καθώς και στην κατάσχεση σημαντικών αποθεμάτων όπλων και ρουκετών που προορίζονταν για επιθέσεις ενάντια σε ισραηλινά στρατεύματα και το κράτος του Ισραήλ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε βασικά σημεία συγκέντρωσης της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες οπλισμού. Ο στρατός επιβεβαίωσε πως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, μονάδες της Ταξιαρχίας Γκιβατί ήρθαν σε άμεση αντιπαράθεση με μαχητές στο έδαφος, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τρομοκράτη σε ανταλλαγή πυρών.

Παράλληλα, η Ισραηλινή Αεροπορία προχώρησε σε αεροπορικές επιθέσεις σε επιπλέον στόχους που είχαν ανοίξει πυρ εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων. Επιπλέον, τρεις ακόμα τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν από πυρά αρμάτων μάχης. Σημαντικό είναι πως η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες για τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Ισραήλ να περιορίσει τις δυνατότητες δράσης της Χεζμπολάχ στα νότια σύνορά του, απαντώντας στις διαρκείς απειλές που προέρχονται από τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια της περιοχής, με στρατιωτικές υποδομές που συχνά βρίσκονται σε πολιτικά και αστικά κέντρα, δυσχεραίνοντας τις ισραηλινές αντιδράσεις.

Διαβάστε επίσης