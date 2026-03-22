Daily Mail: Η Βρετανία δεν έχει καμία άμυνα ενάντια στους ιρανικούς πυραύλους

Μετά την χθεσινή αποκάλυψη ότι ότι το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και Ευρώπη η Daily Mail γράφει ότι η Βρετανία δεν έχει καμία άμυνα ενάντια στους ιρανικούς πυραύλους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να βρεθεί χωρίς τη δική του άμυνα έναντι των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και θα αναγκαστεί να βασιστεί στους συμμάχους του, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρει η Daily Mail, επικαλούμενη στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες και αμυντικές πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την πρόσφατη επίθεση του Ιράν στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, έχουν προκύψει ανησυχίες ότι το βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων θα μπορούσε να τους επιτρέψει να φτάσουν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι σε περίπτωση πιθανής πυραυλικής απειλής, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει ανεπτυγμένο εθνικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας και θα εξαρτηθεί από τα αμερικανικά συστήματα SM-3 που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη, καθώς και από τα γερμανικά συστήματα Patriot.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι νέοι ιρανικοί πύραυλοι είναι θεωρητικά ικανοί να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση έως και 4.000 χλμ., γεγονός που θα επέκτεινε την πιθανή ζώνη κινδύνου σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες.

