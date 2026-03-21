Patriot: Πώς λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας και πόσο κοστίζουν οι αναχαιτίσεις

Τα συστήματα Patriot αποτελούν ένα μέρος μιας πολυεπίπεδης αεροπορικής άμυνας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Patriot: Πώς λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας και πόσο κοστίζουν οι αναχαιτίσεις
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Iron Dome, Patriot, THAAD, και άλλα συστήματα αεράμυνας πρωταγωνιστούν στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Reuters, ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας Patriot συμμετείχε στην αναχαίτιση ενός ιρανικού drone πάνω από μια κατοικημένη περιοχή του Μπαχρέιν στις 9 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η κυβέρνηση του Μπαχρέιν, ένα περιστατικό που ο αμερικανικός στρατός είχε χαρακτηρίσει ως άμεση επίθεση ιρανικού drone.

Πρόσφατα μάλιστα στη Σαουδική Αραβία ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους.

Βασικό εργαλείο

Το σύστημα Patriot χρησιμοποιείται ευρέως για την άμυνα κατά εισερχόμενων πυραύλων και drones, χρησιμοποιώντας ραντάρ και πυραύλους αναχαίτισης — όπως ο αναχαιτιστικός πύραυλος Patriot Advanced Capability-3, ή PAC-3 — για την αντιμετώπιση εισερχόμενων απειλών.

Το σύστημα έχει καταστεί βασικό εργαλείο για την προστασία βάσεων και υποδομών από αεροπορικές επιθέσεις, αλλά με υψηλό κόστος. Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι PAC-3 κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ακριβούς όταν χρησιμοποιούνται κατά φθηνότερων απειλών όπως τα drones.

Αυτή η αντιπαράθεση έχει δώσει νέα έμφαση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το σύστημα στην πράξη.

Δείτε πώς λειτουργεί από την ανίχνευση έως την αναχαίτιση:

-Ανίχνευση

Ένα ραντάρ σαρώνει τον ουρανό, αναζητώντας οτιδήποτε δεν βρίσκεται στη θέση του. Μέσα σε μια συστοιχία Patriot, αυτό το ραντάρ έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί αεροσκάφη, πυραύλους και drones σε μια ευρεία ζώνη του ορίζοντα, ώστε να δημιουργεί μια εικόνα του εναέριου χώρου σε πραγματικό χρόνο.

Όταν ένα αντικείμενο εμφανίζεται στον εναέριο χώρο, το σύστημα το εντοπίζει και αρχίζει να υπολογίζει την ταχύτητα, το υψόμετρο και την τροχιά του καθώς κινείται. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, το σύστημα προσπαθεί να αναγνωρίσει το αντικείμενο και να διακρίνει αν αποτελεί απειλή.

Υπολογίζει προς τα πού κατευθύνεται το αντικείμενο και αν φαίνεται πιθανό να χτυπήσει μια προστατευόμενη περιοχή, όπως μια βάση ή ένα αστικό κέντρο. Αυτή η εκτίμηση θέτει τις βάσεις για το επόμενο βήμα: την απόφαση για το αν θα εμπλακεί ή όχι.

-Εκτόξευση

Μόλις δοθεί εντολή σε μια μονάδα να εμπλακεί, ένας εκτοξευτής Patriot εκτοξεύει έναν πύραυλο αναχαίτισης προς το προβλεπόμενο σημείο αναχαίτισης. Ο PAC-3 επιταχύνει μετά την εκτόξευσή του, εκτοξεύεται στον αέρα και στη συνέχεια στρέφεται προς τον στόχο με βάση τα δεδομένα από το ραντάρ.
Καθώς ο πύραυλος ανεβαίνει, συνεχίζει να λαμβάνει ενημερώσεις και μπορεί να προσαρμόζει την πορεία του καθώς πλησιάζει ένα αντικείμενο.

-Αναχαίτιση

Στις τελευταίες στιγμές του, ένας πύραυλος αναχαίτισης PAC-3 συγκρούεται απευθείας με τον στόχο του.
Αντί να εκραγεί κοντά, ο PAC-3 χρησιμοποιεί μια μέθοδο «hit-to-kill», καταστρέφοντας την εισερχόμενη απειλή συγκρουόμενος μαζί της με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό καθιστά αυτόν τον συγκεκριμένο πύραυλο αναχαίτισης κρίσιμο για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων, όπου η ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας.

Μια πολυεπίπεδη άμυνα

Τα συστήματα Patriot αποτελούν ένα μέρος μιας πολυεπίπεδης αεροπορικής άμυνας. Τα συστήματα Terminal High Altitude Area Defense, ή THAAD, που κατασκευάζονται επίσης από την Lockheed Martin, έχουν σχεδιαστεί για να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους εντός ή εκτός της ατμόσφαιρας και νωρίτερα κατά την πτήση, ενώ το Patriot λειτουργεί πιο κοντά στο έδαφος.

Όπως και το σύστημα Patriot, το THAAD χρησιμοποιεί τη μέθοδο «hit-to-kill» και βασίζεται σε ραντάρ και πυραύλους αναχαίτισης. Επειδή το THAAD μπορεί να λειτουργεί σε μεγαλύτερα υψόμετρα και σε ευρύτερη περιοχή, μία συστοιχία THAAD μπορεί να καλύψει μεγαλύτερες περιοχές.

Το κόστος

Κάθε πύραυλος αναχαίτισης PAC-3 κοστίζει εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον ένα απίστευτα ακριβό εργαλείο για χρήση εναντίον drones που κοστίζουν ένα κλάσμα αυτής της τιμής για την κατασκευή τους. Αν και η Lockheed Martin, ο κατασκευαστής των αναχαιτιστικών πυραύλων, είναι έτοιμη να αυξήσει την παραγωγή βάσει μιας συμφωνίας του Ιανουαρίου με το Πεντάγωνο, όπως έχουν τα πράγματα, οι ΗΠΑ διαθέτουν περιορισμένο αριθμό αναχαιτιστικών πυραύλων PAC-3 και η παραγωγή απαιτεί χρόνο.

Καθώς οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι καταναλώνονται στη Μέση Ανατολή, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η προσφορά ενδέχεται να μην ανταποκριθεί στην υψηλή — και δαπανηρή — ζήτηση.

Με πληροφορίες από defensenews.com

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
