Patriot έχουμε, βλήματα για τα αντιαεροπορικά έχουμε;

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης στο Yanbu της Σαουδικής Αραβίας, όπου έχει αναπτυχθεί η «Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας» (ΕΛΔΥΣΑ) και το «120 Air Defense Battalion» με την ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT - Φωτογραφία αρχείου από Μάιο 2024

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα μαχητικά αεροσκάφη από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίζουν αδιάκοπα στόχους του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ένας από τους στόχους του πολέμου είναι η εξολόθρευση των εξτρεμιστικών δυνάμεων στο Ιράν που ευθύνονται για περιφερειακή επιθετικότητα, επιθέσεις για καταστροφή υποδομών και διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Τα αποφασιστικά μέτρα που έχουν ενεργοποιήσει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, περιλαμβάνουν τη δολοφονία της ηγεσίας της Τεχεράνης και τον βομβαρδισμό με χιλιάδες βόμβες στρατηγικών στόχων όπως εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, αντιαεροπορικές δυνάμεις, πολεμικά πλοία αλλά και την κτλ.

Το Ιράν από την πλευρά του εξαπολύει χιλιάδες πυραύλους, και drones που μεταφέρουν βλήματα και άλλα εκρηκτικά υλικά, στοχοποιώντας πόλεις στο Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τις άλλες χώρες του Κόλπου. Χρόνια τώρα, το Ιράν έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία (μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας από Ρωσία και Κίνα αλλά και μέσω συστημάτων που έχουν αναπτύξει Ιρανοί) για να κατασκευάζει τα drone τύπου Shahed και άλλες εκδόσεις φονικών UAV's και βαλλιστικούς πυραύλους με εμβέλεια χιλιάδων χιλιομέτρων. Κι επειδή αυτά τα βλήματα, πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό κατασκευάζονταν από ανθρώπους και εταιρείες μέσα στο Ιράν, η Τεχεράνη είχε προλάβει να κατασκευάσει χιλιάδες πυραύλους και Shahed και προφανώς, όσο κι αν έχουν περιοριστεί οι ικανότητες του καθεστώτος να αναπληρώνει το πολεμικό υλικό που ήδη χρησιμοποιείται, μπορεί να συνεχίζει να παράγει πυραύλους και drones.

Ξέρετε κάποια άλλη χώρα, ας πούμε στη γειτονιά μας, που να έχει αναπτύξει την πολεμική της βιομηχανία τόσο ώστε να έχει την ικανότητα να παράγει μαζικά drones τα οποία εξάγει αποκομίζοντας τεράστια κέρδη; Και μήπως έχουμε αντιληφθεί ότι η ίδια αυτή γειτονική μας χώρα αναπτύσσει πυραυλικό πρόγραμμα με βλήματα η εμβέλεια των οποίων καλύπτει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο;

Σύμφωνοι, η Ελλάδα έχει 5+1 πυροβολαρχίες αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot και η συγκεκριμένη χώρα δεν διαθέτει και γι' αυτό αναγκάστηκε να ζητήσει από το ΝΑΤΟ να της δανείσει δύο τέτοιες συστοιχίες Patriot για να αντιμετωπίσει πιθανά πλήγματα (που μπορεί να εξαπολυθούν από το καθεστώς του Ιράν) προς αμερικανικούς στόχους στο έδαφός της.

Ομως, πόσα βλήματα για τους εκτοξευτές Patriot διαθέτουμε; Είναι η ποσότητα των αντιαεροπορικών πυραύλων που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος τέτοια που να κρατήσει την άμυνά της Αθήνας αξιόμαχη για επιθέσεις από drone και πυραύλους που ίσως -στο απευκταίο σενάριο μιας πολεμικής αναμέτρησης- διαρκέσουν για αρκετές ημέρες;

Το Ισραήλ δαπάνησε πάνω από 5 δισ. δολάρια, μόνο για να αναπληρώσει τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τα αντιαεροπορικά συστήματα του Iron Dome στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του καλοκαιριού του 2025 με το Ιράν. Ξαναγράφω: Πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια κόστισε στο Ισραήλ να προμηθευτεί τους πυραύλους που εκτόξευσαν τα αντιαεροπορικά του για να αναχαιτιστούν τα βαλλιστικά βλήματα που εξαπέλυσε το Ιράν σε διάστημα 12 ημερών το καλοκαίρι του 2025.

Εχει η Ελλάδα το απόθεμα αντιαεροπορικών πυραύλων για να αντιμετωπίσει επιθέσεις από UAV's, drones και πυραύλους... μπαϊρακτάρηδων αν η δυνητική απειλή διαρκέσει 5-6-7 ημέρες; Υπάρχει πρόβλεψη για προμήθεια μεγάλου αριθμού αντιαεροπορικών πυραύλων στην υπό σχεδίαση ασπίδα του Αχιλλέα; Προσέξτε, το βασικό θέμα δεν είναι μόνο η αγορά εκτοξευτών. Αντιθέτως, ίσως μεγαλύτερη σημασία θα είχε η αγορά ενός μικρότερου και λελογισμένου αριθμού εκτοξευτών και η απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αποθέματος αντιαεροπορικών πυραύλων για να είναι υπερεπαρκής ο πολεμικός φόρτος. Για να είμαστε προετοιμασμένοι από τον καιρό της ειρήνης. Αναρωτιέμαι, στα εξοπλιστικά προγράμματα προϋπολογιζόμενου κόστους 5 δισ. που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από την κοινοβουλευτική επιτροπή εξοπλισμών, πόσα αφορούν αγορές πυραύλων για τα αντιαεροπορικά ή συστήματα αντιμετώπισης εχθρικών drones;