Νέα δήλωση Τραμπ: Το τελεσίγραφο στο Ιράν θα «λειτουργήσει πολύ καλά»
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα δήλωσή του ανέφερε ότι το τελεσίγραφό του προς το Ιράν σχετικά με τις επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει «θετικό» αποτέλεσμα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Κανάλι 13 ότι το τελεσίγραφό του προς το Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα δεχτεί επιθέσεις στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα «λειτουργήσει πολύ καλά».
«Σύντομα θα δείτε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας — το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό», είπε ο Τραμπ.
«Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και θα λειτουργήσει πολύ καλά», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν κάνουν τίποτα» και ότι το Ιράν λαμβάνει τώρα «την τιμωρία που του αξίζει».