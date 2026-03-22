Τραμπ: Μετά το θάνατο του Ιράν μεγαλύτερος εχθρός η Αριστερά - Τι συζήτησε με Μερτς

Τον προσανατολισμό του στον επόμενο...εχθρό των ΗΠΑ αποτύπωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανα΄ρτησή του στο Truth social ανακοίνωσε ότι με τον «ΘΑΝΑΤΟ» του Ιράν, «ο μεγαλύτερος εχθρός της Αμερικής είναι το Ριζοσπαστικό Αριστερό, Εξαιρετικά Ανίκανο, Δημοκρατικό Κόμμα»

? BREAKING: President Trump announces that with the "DEATH" of Iran, "the greatest enemy America has is the Radical Left, Highly Incompetent, Democrat Party"



He's right. The enemy within is actively trying to destroy the republic.



We CAN'T and WON'T let them! ?? pic.twitter.com/9LZwjqEBdV — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 22, 2026

Μερτς και Τραμπ συζήτησαν για το Ιράν

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Σήμερα το απόγευμα, συζήτησα την κατάσταση στο Ιράν, το Ισραήλ και την Ουκρανία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή. Η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί σύντομα», έγραψε ο Μερτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτό το μήνα, λίγες ημέρες μετά τις αρχικές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ωστόσο, μιλώντας την Τετάρτη, ο Μερτς δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν ωφελεί κανέναν και είναι εις βάρος όλων, και ότι η Γερμανία δεν είχε ενημερωθεί πριν από τις επιθέσεις.

