Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν και θα καταστρέψουν τα ιρανικά εργοστάσια ενέργειας, ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα

Δημήτρης Δρίζος

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στην Ιράν προθεσμία 48 ωρών να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας με καταστροφή των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.
  • Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε περιορισμούς μόνο στα πλοία χωρών που συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ θα διευκολύνει άλλα πλοία.
  • Το Ιράν εξαπέλυσε ισχυρές επιθέσεις με πυραύλους στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας πάνω από 100 τραυματίες και ζημιές σε υποδομές.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δεσμεύτηκε να ανταποδώσει και ο ισραηλινός στρατός εκτόξευσε επιθέσεις στην Τεχεράνη.
  • Το Στενό του Χορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι, με διεθνείς ηγέτες να καταδικάζουν το κλείσιμο και να εκφράζουν ετοιμότητα για ασφαλή διέλευση πλοίων.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε στην Ιράν προθεσμία 48 ωρών να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, απειλώντας με καταστροφή των ενεργειακών υποδομών της Τεχεράνης, την ώρα που η Τεχεράνη εξαπέλυσε την πιο καταστροφική επίθεση της μέχρι σήμερα κατά του Ισραήλ.

Η προειδοποίηση ήρθε μία μέρα μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, ενώ χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν και θα καταστρέψουν τα ιρανικά εργοστάσια ενέργειας, ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό εντός 48 ωρών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι περιορισμοί αφορούν μόνο τα πλοία των χωρών που συμμετέχουν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη θα διευκολύνει τα πλοία που παραμένουν εκτός της σύγκρουσης.

Σε αντίδραση στην απειλή του Τραμπ, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα στοχεύσει υποδομές ενέργειας και αφαλάτωσης που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε καθεστώτα της περιοχής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το νότιο Ισραήλ, προκαλώντας τραυματισμούς σε πάνω από 100 ανθρώπους, στην πιο καταστροφική επίθεση από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δεσμεύτηκε να ανταποδώσει «σε όλα τα μέτωπα». Οι επιθέσεις διέσπασαν τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας, κατέστρεψαν προσόψεις κατοικιών και δημιούργησαν κρατήρες στο έδαφος.

Στην πόλη Αράντ τραυματίστηκαν 84 άνθρωποι, 10 εκ των οποίων σοβαρά. Νωρίτερα, 33 τραυματίστηκαν στη Διμόνα, όπου οι επιθέσεις άφησαν μεγάλες τρύπες στο έδαφος δίπλα σε σωρούς συντριμμιών και μεταλλικών υπολειμμάτων.

Η Διμόνα φιλοξενεί εγκατάσταση που θεωρείται από πολλούς ως το μοναδικό πυρηνικό οπλοστάσιο στη Μέση Ανατολή, αν και το Ισραήλ δεν έχει ποτέ παραδεχθεί την ύπαρξη πυρηνικών όπλων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι υπήρξε άμεση πύραυλος πλήξη σε κτίριο στη Διμόνα, με θύματα σε πολλαπλά σημεία, ανάμεσά τους ένα 10χρονο παιδί σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα από θραύσματα.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη.

Το Ιράν δήλωσε ότι η επίθεση στη Διμόνα ήταν αντίποινα για ισραηλινές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Νάτανζ, με το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να αναφέρει ότι δυνάμεις του στόχευσαν επίσης άλλες νότιες ισραηλινές πόλεις, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μετά την επίθεση στο Νάτανζ, ο επικεφαλής του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΗΕ επανέλαβε την έκκληση για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι δέχθηκαν αεροπορικές επιθέσεις, μετά από προειδοποίηση του Ιράν να μην επιτραπεί η χρήση της επικράτειάς τους για πλήγματα σε αμφισβητούμενα νησιά κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Το Στενό του Ορμούζ, που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, παραμένει πρακτικά κλειστό, στέλνοντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι.

Η κοινή δήλωση ηγετών χωρών, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, καταδίκασε το πρακτικό κλείσιμο του Στενού από τις ιρανικές δυνάμεις και εξέφρασε ετοιμότητα να συμβάλει στην ασφαλή διέλευση πλοίων.

Η Ιαπωνία δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξετάσει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για απομάκρυνση ναρκών, σε περίπτωση πλήρους κατάπαυσης του πυρός, καθώς περίπου το 90% των εισαγωγών πετρελαίου της περνούν από το Στενό του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

12:05LIFESTYLE

Άνταμ Σάντλερ: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025 σύμφωνα με το Forbes

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί»

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Αυτισμός και ΔΕΠΥ: Πώς τα σημάδια επικαλύπτονται και τι είναι το «AuDHD»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Granfluencers: Οι γιαγιάδες που έγιναν internet icons χωρίς να το καταλάβουν

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ - Αναφορές για τραυματίες

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου - «Κλειδί» οι τηλεφωνικές κλήσεις

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο κρυφός κόφτης στις αυξήσεις από τον νόμο Κατρούγκαλου

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Έξι νεκροί και ένας αγνοούμενος μετά τη συντριβή ελικοπτέρου

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα κοντά στην αρχική εστία

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην περιφερειακή Ισθμού - Επιδαύρου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor ξεκινά παραγωγή στην Ισπανία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου μετά από καταδίωξη στη Χαλάστρα - Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Για διάκριση ο Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

10:29WHAT THE FACT

Πώς ένα μπαλάκι του τένις μπορεί να προβλέψει πόσα χρόνια θα ζήσετε

10:27WHAT THE FACT

Το ανθρώπινο έργο που επιβραδύνει την περιστροφή της Γης - Η NASA επιβεβαιώνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εικόνες Αποκάλυψης στο Αράντ μετά την επίθεση του Ιράν - 200 τραυματίες και 1 νεκρός

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

10:20WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος στη φόρτιση του κινητού που κάνουνε όλοι

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει στα 930-940 ευρώ - Τι κερδίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Με ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε η έρευνα - Οι εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου - «Κλειδί» οι τηλεφωνικές κλήσεις

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Για διάκριση ο Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ