Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στην Ιράν προθεσμία 48 ωρών να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας με καταστροφή των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε περιορισμούς μόνο στα πλοία χωρών που συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ θα διευκολύνει άλλα πλοία.

Το Ιράν εξαπέλυσε ισχυρές επιθέσεις με πυραύλους στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας πάνω από 100 τραυματίες και ζημιές σε υποδομές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δεσμεύτηκε να ανταποδώσει και ο ισραηλινός στρατός εκτόξευσε επιθέσεις στην Τεχεράνη.

Το Στενό του Χορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι, με διεθνείς ηγέτες να καταδικάζουν το κλείσιμο και να εκφράζουν ετοιμότητα για ασφαλή διέλευση πλοίων. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε στην Ιράν προθεσμία 48 ωρών να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, απειλώντας με καταστροφή των ενεργειακών υποδομών της Τεχεράνης, την ώρα που η Τεχεράνη εξαπέλυσε την πιο καταστροφική επίθεση της μέχρι σήμερα κατά του Ισραήλ.

Η προειδοποίηση ήρθε μία μέρα μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, ενώ χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν και θα καταστρέψουν τα ιρανικά εργοστάσια ενέργειας, ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό εντός 48 ωρών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι περιορισμοί αφορούν μόνο τα πλοία των χωρών που συμμετέχουν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη θα διευκολύνει τα πλοία που παραμένουν εκτός της σύγκρουσης.

Σε αντίδραση στην απειλή του Τραμπ, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα στοχεύσει υποδομές ενέργειας και αφαλάτωσης που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε καθεστώτα της περιοχής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το νότιο Ισραήλ, προκαλώντας τραυματισμούς σε πάνω από 100 ανθρώπους, στην πιο καταστροφική επίθεση από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δεσμεύτηκε να ανταποδώσει «σε όλα τα μέτωπα». Οι επιθέσεις διέσπασαν τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας, κατέστρεψαν προσόψεις κατοικιών και δημιούργησαν κρατήρες στο έδαφος.

Στην πόλη Αράντ τραυματίστηκαν 84 άνθρωποι, 10 εκ των οποίων σοβαρά. Νωρίτερα, 33 τραυματίστηκαν στη Διμόνα, όπου οι επιθέσεις άφησαν μεγάλες τρύπες στο έδαφος δίπλα σε σωρούς συντριμμιών και μεταλλικών υπολειμμάτων.

Η Διμόνα φιλοξενεί εγκατάσταση που θεωρείται από πολλούς ως το μοναδικό πυρηνικό οπλοστάσιο στη Μέση Ανατολή, αν και το Ισραήλ δεν έχει ποτέ παραδεχθεί την ύπαρξη πυρηνικών όπλων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι υπήρξε άμεση πύραυλος πλήξη σε κτίριο στη Διμόνα, με θύματα σε πολλαπλά σημεία, ανάμεσά τους ένα 10χρονο παιδί σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα από θραύσματα.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη.

Το Ιράν δήλωσε ότι η επίθεση στη Διμόνα ήταν αντίποινα για ισραηλινές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Νάτανζ, με το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να αναφέρει ότι δυνάμεις του στόχευσαν επίσης άλλες νότιες ισραηλινές πόλεις, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μετά την επίθεση στο Νάτανζ, ο επικεφαλής του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΗΕ επανέλαβε την έκκληση για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι δέχθηκαν αεροπορικές επιθέσεις, μετά από προειδοποίηση του Ιράν να μην επιτραπεί η χρήση της επικράτειάς τους για πλήγματα σε αμφισβητούμενα νησιά κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Το Στενό του Ορμούζ, που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, παραμένει πρακτικά κλειστό, στέλνοντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι.

Η κοινή δήλωση ηγετών χωρών, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, καταδίκασε το πρακτικό κλείσιμο του Στενού από τις ιρανικές δυνάμεις και εξέφρασε ετοιμότητα να συμβάλει στην ασφαλή διέλευση πλοίων.

Η Ιαπωνία δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξετάσει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για απομάκρυνση ναρκών, σε περίπτωση πλήρους κατάπαυσης του πυρός, καθώς περίπου το 90% των εισαγωγών πετρελαίου της περνούν από το Στενό του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης