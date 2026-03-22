Μέση Ανατολή: Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ - Αναφορές για τραυματίες

Η Σαουδική Αραβία κήρυξε «persona non grata» αρκετούς Ιρανούς αξιωματούχους, δίνοντάς τους 24 ώρες για να φύγουν από τη χώρα.

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε φλόγες για 23η συνεχόμενη ημέρα, καθώς η ένταση αυξάνεται δραματικά μετά το πλήγμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ. Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση και σφοδρή, με πυραυλικές επιθέσεις που προκάλεσαν τραυματισμούς σε δεκάδες πολίτες στις ισραηλινές πόλεις Ντιμόνα και Αράντ.

Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις του Ιράν στόχευσαν την πόλη Ντιμόνα, όπου λειτουργεί πυρηνικός αντιδραστήρας, καθώς και την Αράντ, αυξάνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Σε απάντηση, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες.

Η Τεχεράνη, με τη σειρά της, απάντησε αυστηρά, προειδοποιώντας πως θα πλήξει υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο έντασης στον Κόλπο.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών γύρω από την Τεχεράνη, με αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας του Ιράν. Η κατάσταση επιδεινώνεται και στο διπλωματικό πεδίο, καθώς η Σαουδική Αραβία κήρυξε ως «persona non grata» αρκετούς αξιωματούχους της ιρανικής πρεσβείας, μεταξύ των οποίων και τον στρατιωτικό ακόλουθο, δίνοντάς τους προθεσμία 24 ωρών για να εγκαταλείψουν τη χώρα.