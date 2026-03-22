Μέση Ανατολή: Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ - Αναφορές για τραυματίες

To Ιράν λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά των ισραηλινών πόλεων Ντιμόνα και Αράντ, προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες πολίτες.
  • Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με καταστροφή ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας αν δεν επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα πλήξει υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, διατηρώντας υψηλή ένταση στον Κόλπο.
  • Το Ισραήλ συνεχίζει αεροπορικές επιδρομές κοντά στην Τεχεράνη, με αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στα ανατολικά προάστια.
  • Η Σαουδική Αραβία κήρυξε «persona non grata» αρκετούς Ιρανούς αξιωματούχους, δίνοντάς τους 24 ώρες για να φύγουν από τη χώρα.
Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε φλόγες για 23η συνεχόμενη ημέρα, καθώς η ένταση αυξάνεται δραματικά μετά το πλήγμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ. Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση και σφοδρή, με πυραυλικές επιθέσεις που προκάλεσαν τραυματισμούς σε δεκάδες πολίτες στις ισραηλινές πόλεις Ντιμόνα και Αράντ.

Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις του Ιράν στόχευσαν την πόλη Ντιμόνα, όπου λειτουργεί πυρηνικός αντιδραστήρας, καθώς και την Αράντ, αυξάνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Σε απάντηση, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες.

Η Τεχεράνη, με τη σειρά της, απάντησε αυστηρά, προειδοποιώντας πως θα πλήξει υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο έντασης στον Κόλπο.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών γύρω από την Τεχεράνη, με αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας του Ιράν. Η κατάσταση επιδεινώνεται και στο διπλωματικό πεδίο, καθώς η Σαουδική Αραβία κήρυξε ως «persona non grata» αρκετούς αξιωματούχους της ιρανικής πρεσβείας, μεταξύ των οποίων και τον στρατιωτικό ακόλουθο, δίνοντάς τους προθεσμία 24 ωρών για να εγκαταλείψουν τη χώρα.

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

12:05LIFESTYLE

Άνταμ Σάντλερ: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025 σύμφωνα με το Forbes

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί»

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Αυτισμός και ΔΕΠΥ: Πώς τα σημάδια επικαλύπτονται και τι είναι το «AuDHD»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Granfluencers: Οι γιαγιάδες που έγιναν internet icons χωρίς να το καταλάβουν

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ - Αναφορές για τραυματίες

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου - «Κλειδί» οι τηλεφωνικές κλήσεις

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο κρυφός κόφτης στις αυξήσεις από τον νόμο Κατρούγκαλου

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Έξι νεκροί και ένας αγνοούμενος μετά τη συντριβή ελικοπτέρου

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα κοντά στην αρχική εστία

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην περιφερειακή Ισθμού - Επιδαύρου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor ξεκινά παραγωγή στην Ισπανία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου μετά από καταδίωξη στη Χαλάστρα - Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Για διάκριση ο Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

10:29WHAT THE FACT

Πώς ένα μπαλάκι του τένις μπορεί να προβλέψει πόσα χρόνια θα ζήσετε

10:27WHAT THE FACT

Το ανθρώπινο έργο που επιβραδύνει την περιστροφή της Γης - Η NASA επιβεβαιώνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εικόνες Αποκάλυψης στο Αράντ μετά την επίθεση του Ιράν - 200 τραυματίες και 1 νεκρός

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

10:20WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος στη φόρτιση του κινητού που κάνουνε όλοι

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει στα 930-940 ευρώ - Τι κερδίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Με ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε η έρευνα - Οι εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου - «Κλειδί» οι τηλεφωνικές κλήσεις

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Για διάκριση ο Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ