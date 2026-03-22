Απάντηση Φρουρών της Επανάστασης σε Τραμπ για Ορμούζ: Θα κλείσουν εντελώς

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υπόσχονται να κλείσουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ εάν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του.

Εάν οι αμερικανικές απειλές σχετικά με τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας υλοποιηθούν, τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εντελώς και δεν θα ανοίξει ξανά μέχρι να ξαναχτιστούν, προειδοποίησαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Υπόσχονται επίσης να στοχοποιήσουν ισραηλινούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις πληροφορικής, καθώς και εταιρείες στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέροντα και σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε χώρες της περιοχής όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε το Σάββατο το βράδυ ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα καταστραφούν εάν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει ξανά εντός σαράντα οκτώ ωρών.

We will totally shut down the Strait of Hormuz if our energy facilities are hit by the Americans



It won’t be reopened until they’re fully rebuilt



On top of that, all energy facilities and U.S. economic assets throughout the Middle East will be targeted

