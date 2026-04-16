Missing alert: Εξαφάνιση 14χρονου από την Αθήνα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου Αιγύπτιου από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα, με «το Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει missing alert.

Στις 11 Απριλίου 2026 στις 14:00 εξαφανίστηκε ο Αμπντουλμαλίκ Τζαμπαλάχ, 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 16 Απριλίου 2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Τζαμπαλάχ (επ.) Αμπντουλμαλίκ (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,65 μ. και βάρος 60 κιλά. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple