Volley League Γυναικών: Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, έκανε το 1-0 στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ

Ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτος κυρίαρχος στον πρώτο τελικό του βόλεϊ γυναικών κόντρα στον ΖΑΟΝ κι έκανε το 1-0 επικρατώντας με 3-0 σετ.

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στο βόλεϊ γυναικών έκανε ο Παναθηναϊκός.

Αποδίδοντας εξαιρετικό βόλεϊ και στα τρία σετ, η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι δεν άφησε κανένα περιθώριο... αντίδρασης στον ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς κι έκανε το 1-0 στη σειρά, πλησιάζοντας στον 27ο τίτλο της Ιστορίας του.

Οι «πράσινες» ήταν ασταμάτητες απέναντι στην ομάδα-έκπληξη της εφετινής Λίγκας, που απέκλεισε κατά σειρά Ολυμπιακό και ΑΕΚ στα play off και χρειάζονται πλέον άλλες δύο νίκες για να επιστρέψουν στους τίτλους έπειτα από μία διετία.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο πρώτο σετ με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και κυριάρχησε σε απόλυτο βαθμό στο τερέν. Μετά τον πρώτο πόντο του ΖΑΟΝ από λάθος της Γουάιτ, οι «πράσινες» έγραψαν ένα 5-0 σερί χάρις στις επιθέσεις και τα μπλοκ της Γουάιτ, παίρνοντας «κεφάλι» από πολύ νωρίς. Οι Λαμπκόφσκα, Μπένετ και Σάμανταν μπήκαν στην επιθετική εξίσωση του Παναθηναϊκού και το σκορ ανέβαινε διαρκώς, με το «τριφύλλι» να φτάνει σε ένα εμφατικό 25-10 από μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου για το 1-0.

Αντίστοιχη εκκίνηση με πόντους της Γουάιτ (3) και Χατζηευστρατιάδου έκανε ο Παναθηναϊκός και στο δεύτερο σετ (4-1), με τον ΖΑΟΝ να βγάζει μία σχετική «αντίδραση» μειώνοντας σε 6-5 με πόντους των Ζιώγα και Τικμανίδου (2). Γρήγορα όμως οι «πράσινες» άρχισαν να ξαναχτίζουν ένα μικρό σερί αποκτώντας απόσταση ασφαλείας (11-6 και 16-10) χάρις στις Χατζηευστρατιάδου, Μπένετ και τον άσσο της Κωνσταντινίδου.

Η Σάμανταν συνέχισε να κάνει θραύση στο μπλοκ, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το ισχυρό προβάδισμα και να «κλειδώνει» και το δεύτερο σετ με 25-19 (παρά την προσπάθεια του ΖΑΟΝ να μειώσει), κάνοντας το 2-0 με την Μπένετ.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 6-1 χάρις στις Γουάιτ και Σάμανταν οι συνέχισαν να κυριαρχούν στην επίθεση και στο μπλοκ. Η Μπένετ με μία επίθεση κι έναν άσσο οδήγησε το σκορ στο 13-7, όμως η ομάδα της Κηφισιάς έβγαλε αντίδραση με τις Ζεράλδο και Γράβαρη, μειώνοντας σε 21-20, 22-21 και 23-22.

Η Γουάιτ «υπέγραψε» το 24-22, δίνοντας δύο ματς μπολ στον Παναθηναϊκό, όμως η Ζεράλδο και η Νικολοβα με άσσο ισοφάρισαν σε 24-24. Κι εκεί όμως «μίλησε» ξανά η κλάση της Γουάιτ για τις «πράσινες» που έκανε με επίθεση το 25-24, για να έρθει η επίθεση άουτ της Τικμανίδου που «τελείωσε» το ματς με 26-24 και 3-0 σετ για τον Παναθηναϊκό.

Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Απριλίου (20:30) στο κλειστό Γυμναστήριο Ζηρινείου.

Τα σετ: 25-10, 25-19, 26-24

Volley League Γυναικών - Τελικοί

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 - Πρώτος αγώνας
Γυμναστήριο Μετς, 19:00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 - Δεύτερος αγώνας
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20:30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 - Τρίτος αγώνας
Γυμναστήριο Μετς, 19:00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 - Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20:30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 - Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Μετς, 21:00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

21:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Η ρεβάνς της Allwyn Arena για τα προημιτελικά του Conference League

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε ανοίγουν από το Πάσχα - Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ για Ιράν και... Πάπα: Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να συνεχισθεί η παύση πυρός

20:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Πούτιν προετοιμάζεται για πυρηνική επίθεση «Περλ Χάρμπορ» στο διάστημα, λέει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τη ρεβάνς των «8» στο Conference League

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε χρηματοκιβώτιο με 15€ και βρήκε μέσα χρυσό αξίας 32.000 ευρώ

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

20:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League Γυναικών: Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, έκανε το 1-0 στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ

20:30WHAT THE FACT

Γιατί τα ερωτικά ραντεβού έχουν γίνει επικίνδυνο σπορ για τους άνδρες

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βανδάλισαν σκάφος της FRONTEX στην Παλαιόχωρα

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για social media: Ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακιστέος 32χρονος για την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στο Σούλι

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Πρίστινα: Η παρουσία της Ελ.Δύ.Κο επιτρέπει να υπάρχει ασφάλεια

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα όσα έγιναν στα ΤΕΠ όταν εισήχθη η Μυρτώ

19:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παρ’ ολίγον σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines με φορτηγό σε αεροδρόμιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε την politically incorrect ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου για τον Λαζαρίδη

17:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σοφία Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: «Σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι»

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ για Ιράν και... Πάπα: Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να συνεχισθεί η παύση πυρός

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα με oversized κοστούμι γονατίζει -ξανά- μπροστά στη Μελόνι

17:42ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Δημητρακόπουλου: «Ο Λιόλιος είναι πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα!»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα όσα έγιναν στα ΤΕΠ όταν εισήχθη η Μυρτώ

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σαχαριανή ύφεση, αργοπορημένοι Ορνιθίες και αγουροξυπνημένη θερμική αστάθεια

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Προπηλακισμοί στον Επιτάφιο ανάμεσα σε Φραγκιαδάκηδες και Καργάκηδες - Το Μ. Σάββατο ειδοποιήθηκε η αστυνομία

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τον Πειραιά

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ