Market Pass 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές - Οι δικαιούχοι

Snapshot Το Market Pass είναι πρόγραμμα επιδότησης που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση περίπου 210.000 νοικοκυριών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher που θα αποστέλλονται σε κινητό ή email και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα σε καταστήματα, εκτός καπνικών προϊόντων και τυχερών παιχνιδιών.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, ενώ προβλέπονται αναδρομικά που φτάνουν έως και 1.200 ευρώ για 30 μήνες.

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει τα αναδρομικά και οι επόμενες πληρωμές θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

Οι πρώτες πληρωμές ενδέχεται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, αντί για τον αρχικό προγραμματισμό του Σεπτεμβρίου.

Δυναμικά έχει επανέλθει στη συζήτηση το Market Pass, το πρόγραμμα επιδότησης που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση χιλιάδων νοικοκυριών για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πληρωμές προς τον Σεπτέμβριο, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους είτε στο email τους. Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Οι δικαιούχοι του market pass

Το Market Pass απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας περίπου 210.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό ποσό ενίσχυσης:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

18 μήνες: 720€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: έως 1.200€

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

