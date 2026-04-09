Market Pass 2026: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς- Αναδρομικά έως 1.200€ για χιλιάδες νοικοκυριά

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Στιγμιότυπο από σούπερ μάρκετ

SOOC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Market Pass είναι νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα ενισχύσει οικονομικά περίπου 210.000 νοικοκυριά για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
  • Η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω ψηφιακών voucher που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα, με εξαίρεση καπνικά προϊόντα και τυχερά παιχνίδια.
  • Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, ενώ προβλέπονται αναδρομικά έως 1.200 ευρώ για 30 μήνες.
  • Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και θα περιλαμβάνει τα αναδρομικά, με τις επόμενες πληρωμές να γίνονται αυτόματα και μηνιαία.
  • Η τελική διαμόρφωση των ποσών και το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται τους επόμενους μήνες.
Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση εισάγει το Market Pass, ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση χιλιάδων νοικοκυριών για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Αν και αρχικά οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονταν για τον Σεπτέμβριο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα ενδέχεται να καταβληθούν ήδη μέσα στο καλοκαίρι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους είτε στο email τους. Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι το Market Pass παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το επίδομα όποτε και όπου το χρειάζονται.

Το Market Pass απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας περίπου 210.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό ποσό ενίσχυσης:

  • 6 μήνες: 240€
  • 12 μήνες: 480€
  • 18 μήνες: 720€
  • 24 μήνες: 960€
  • 30 μήνες: έως 1.200€

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

Η ακριβής διαμόρφωση των ποσών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Market Pass θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία αναμένεται εντός των επόμενων μηνών. Το νέο πρόγραμμα υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, ο Νίξον και η «θεωρία του τρελού»: Πώς η απειλή γίνεται «εξωτερική πολιτική»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση social media στους ανήλικους: Τι λένε οι ειδικοί – Τα «ναι», τα «αλλά» και οι παγίδες - Πώς βοηθά να «επιστρέψουν τα παιδιά στην ηλικία τους»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Μαχαίρωσαν 17χρονο για να του κλέψουν την αλυσίδα του

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ιερέας που είχε τραυματιστεί βαριά σε ατύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: Πώς φτάσαμε από το πλήρες στο λειτουργικό ασυμβίβαστο – Τι λέει το Μαξίμου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για κορίτσια σε χωριό της Λάρισας: 13χρονα αγόρια έβγαλαν μαχαίρι και τα απείλησαν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα του Μάριου στο Newsbomb: «Δεν άφησα ποτέ την ελπίδα, έπρεπε να βρω λύση»

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς- Αναδρομικά έως 1.200€ για χιλιάδες νοικοκυριά

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Η TV σε κλίμα κατάνυξης – Θείες Λειτουργίες και θρησκευτικές παραγωγές

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Απριλίου

06:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με ήπιο καιρό η έξοδος των εκδρομέων – Πρόγνωση - έκπληξη για το Πάσχα

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Οι εξελίξεις στον Λίβανο θα κρίνουν την πορεία της εκεχειρίας – Η Χεζμπολάχ «απάντησε» με ρουκέτες στο Ισραήλ

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

05:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με ήπιο καιρό η έξοδος των εκδρομέων – Πρόγνωση - έκπληξη για το Πάσχα

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Οι εξελίξεις στον Λίβανο θα κρίνουν την πορεία της εκεχειρίας – Η Χεζμπολάχ «απάντησε» με ρουκέτες στο Ισραήλ

06:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Ορισμένες χώρες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» – Οργισμένο μήνυμα Τραμπ για ΝΑΤΟ με αναφορά στη Γροιλανδία

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

05:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ