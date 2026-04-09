Market Pass 2026: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς- Αναδρομικά έως 1.200€ για χιλιάδες νοικοκυριά

Snapshot Το Market Pass είναι νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα ενισχύσει οικονομικά περίπου 210.000 νοικοκυριά για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω ψηφιακών voucher που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα, με εξαίρεση καπνικά προϊόντα και τυχερά παιχνίδια.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, ενώ προβλέπονται αναδρομικά έως 1.200 ευρώ για 30 μήνες.

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και θα περιλαμβάνει τα αναδρομικά, με τις επόμενες πληρωμές να γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

Η τελική διαμόρφωση των ποσών και το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Η κυβέρνηση εισάγει το Market Pass, ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση χιλιάδων νοικοκυριών για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Αν και αρχικά οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονταν για τον Σεπτέμβριο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα ενδέχεται να καταβληθούν ήδη μέσα στο καλοκαίρι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους είτε στο email τους. Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι το Market Pass παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το επίδομα όποτε και όπου το χρειάζονται.

Το Market Pass απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας περίπου 210.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό ποσό ενίσχυσης:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

18 μήνες: 720€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: έως 1.200€

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

Η ακριβής διαμόρφωση των ποσών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Market Pass θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία αναμένεται εντός των επόμενων μηνών. Το νέο πρόγραμμα υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξανόμενο κόστος ζωής.