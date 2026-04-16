Συγκλονίζει η Σοφία Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: «Σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι»

Για την αυτοκτονία του συζύγου και πατέρα της κόρης της μίλησε η Σοφία Μουτίδου μέσα από την εκπομπή «Real View» την Τετάρτη 15 Μαρτίου.

Με αφορμή την προβολή αποσπάσματος από την συνέντευξη της Ελένης Καστάνης που μίλησε για την αυτοκτονία του πατέρα της, όταν ήταν παιδί, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την προσωπική τραγική εμπειρία που βίωσε, όταν ο σύζυγός της έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όπως εξομολογήθηκε η Σοφία Μουτίδου, μετά την αυτοκτονία του συζύγου της και πατέρα της κόρης της, Θεόδωρου Ευαγγελόπουλου, αποφάσισε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί το σοκ και τις έντονες ενοχές που την κατέκλυσαν.

«Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχεις πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές και όποιος θέλει παίρνει. Εδώ χάνεται ο άνθρωπός σου από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος, πόσο μάλλον όταν υπάρχει αυτό το βάρος. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι, σκέφτεσαι “μήπως δεν κατάλαβα κάτι;”. Το ξεπερνάς με πολλή δουλειά, αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στην ψυχοθεραπεία», ανέφερε η ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύζυγός της, Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος, έδωσε τέλος στη ζωή του στις 10 Απριλίου 2015, σε ηλικία 43 ετών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

