Ζωζώ Σαπουντζάκη: Κατάκοιτη η ηθοποιός - Δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της

Η Βίνα Ευστρατιάδου μίλησε για την κατάσταση της υγείας της τονίζοντας πως διατηρεί καλή διάθεση παρά τις δυσκολίες

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη

  • Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι πλέον κατάκοιτη και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο λόγω προβλημάτων στα πόδια της.
  • Δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου, και δεν πρόκειται να ενημερωθεί για λόγους προστασίας της υγείας της.
  • Παρά τις δυσκολίες, διατηρεί καλή διάθεση, τραγουδά και δέχεται συχνά επισκέψεις φίλων.
  • Το φετινό Πάσχα ήταν πιο μελαγχολικό για εκείνη, καθώς ήταν η πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια που δεν το πέρασε με τον σύντροφό της.
  • Συνεχίζει να φροντίζει την εμφάνισή της και να διατηρεί θετικό κλίμα στο σπίτι, παρά τα προβλήματα υγείας και την ηλικία της.
Πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη έδωσε η φίλη και στενή συνεργάτιδά της, Βίνα Ευστρατιάδου. Η αγαπημένη ηθοποιός είναι πλέον κατάκοιτη, ενώ - όπως έγινε γνωστό - δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2026.

Η Βίνα Ευστρατιάδου μίλησε στην εκπομπή Happy Day του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και αποκάλυψε λεπτομέρειες για την καθημερινότητά της, καθώς και για την απόφαση να μην της ανακοινωθεί η απώλεια.

«Δεν έχει ενημερωθεί και δεν θα ενημερωθεί»

Σύμφωνα με τη Βίνα Ευστρατιάδου, η ηθοποιός δεν γνωρίζει για την απώλεια του συντρόφου της και - όπως τονίζει - δεν πρόκειται να ενημερωθεί.

Όπως εξήγησε, όταν η Ζωζώ Σαπουντζάκη ρωτά για εκείνον, της λένε πως βρίσκεται σε γιατρό ή ότι έχει κάποια υποχρέωση. Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς, όπως υποστήριξε, υπάρχει φόβος για τον αντίκτυπο που θα είχε μια τέτοια είδηση στην υγεία της.

«Δεν είναι θέμα στενοχώριας μόνο. Δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα έχει στην υγεία της και δεν το διακινδυνεύω. Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το φετινό της Πάσχα

Η φετινή περίοδος του Πάσχα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς ήταν η πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια που η ηθοποιός δεν πέρασε τις γιορτές μαζί με τον σύντροφό της.

Παρότι η ίδια δεν γνωρίζει την αλήθεια, σύμφωνα με την περιγραφή της φίλης της, φάνηκε πιο μελαγχολική σε σχέση με άλλες χρονιές.

Ζωζώ Σαπουντζάκη - σύντροφος - Πύρρος Αναγνωστόπουλος

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος

Φίλοι της στάθηκαν στο πλευρό της και πέρασαν μαζί τις ημέρες του Πάσχα. «Πήγαμε στην εκκλησία, στον Επιτάφιο, άναψε το κερί της η Ζωζώ Σαπουντζάκη, ήταν πιο μελαγχολική φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η διάθεσή της φάνηκε να βελτιώνεται όταν πραγματοποίησαν μια μονοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο, όπου πέρασε όμορφες στιγμές με την παρέα της, κοντά στη θάλασσα.

Η καθημερινότητά της και τα προβλήματα υγείας

Όπως ανέφερε η φίλη της, Βίνα Ευστρατιάδου, η κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη απαιτεί συνεχή φροντίδα. Βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς τα πόδια της δεν την στηρίζουν πλέον, ενώ ακολουθεί πρόγραμμα φυσικοθεραπειών.

Παρά τις δυσκολίες, η διάθεσή της παραμένει καλή. Όπως αποκάλυψε η Βίνα Ευστρατιάδου, στο σπίτι επικρατεί θετικό κλίμα, με τη γνωστή ηθοποιό να τραγουδά, να παίζει ζίλιες και να δέχεται συχνά επισκέψεις από φίλους της, όπως η Άννα Φόνσου.

«Δεν έχει βιώσει απώλεια - Παραμένει πάντα περιποιημένη»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ψυχολογική της κατάσταση, καθώς –όπως σημειώθηκε– δεν έχει βιώσει την απώλεια του συντρόφου της και συνεχίζει την καθημερινότητά της χωρίς αυτό το βάρος.

Η ίδια εξακολουθεί να φροντίζει την εμφάνισή της, να ντύνεται - όπως της άρεσε πάντα- και να περιποιείται τον εαυτό της, δείχνοντας ότι δεν αφήνει την ηλικία ή τα προβλήματα υγείας να την επηρεάσουν σε αυτόν τον τομέα.

