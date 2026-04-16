Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα και την Τουρκία, φέρνοντας υπολείμματα κακοκαιρίας.
  • Από Πέμπτη έως Σάββατο αναμένεται βελτίωση του καιρού στην Ελλάδα με άνοδο θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές.
  • Από Κυριακή επιστρέφει η αστάθεια λόγω εισόδου ασταθών ατμοσφαιρικών μαζών, με έντονα τοπικά φαινόμενα κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
  • Από Δευτέρα 20 Απριλίου προβλέπεται ψυχρή εισβολή με σημαντική πτώση θερμοκρασίας και πιθανότητα φαινομένων χειμωνιάτικου τύπου σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές.
  • Οι περιοχές Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας θα επηρεαστούν περισσότερο, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανό παγετό τις νύχτες.
Η Ιταλία παραμένει τις τελευταίες ώρες υπό την επιρροή του αφρο-μεσογειακού κυκλώνα «Ulla», ενός ιδιαίτερα βαθιού βαρομετρικού χαμηλού που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι το σύστημα αρχίζει σταδιακά να εξασθενεί, μετατοπίζοντας το κέντρο δράσης του προς την ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, τις επόμενες ώρες η διαταραχή θα εγκαταλείψει την Ιταλία και θα κινηθεί προς την Ελλάδα και την Τουρκία, μεταφέροντας μαζί της τα υπολείμματα της κακοκαιρίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος της πιο έντονης φάσης του φαινομένου που επηρέασε τη γειτονική χώρα στο πρώτο μισό του Απριλίου.

Σύντομη ανοιξιάτικη ανάπαυλα μέχρι το Σάββατο

Από την Πέμπτη 16 έως και το Σάββατο 18 Απριλίου, η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου θα παρουσιάσει βελτίωση. Ένα ασθενές πεδίο υψηλών πιέσεων επιχειρεί να επεκταθεί, φέρνοντας διαστήματα ηλιοφάνειας και γενικά πιο ήπιες συνθήκες.

Και στην Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας και πιο ευχάριστες τιμές τις μεσημεριανές ώρες. Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα εκλείψει πλήρως. Τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές τις απογευματινές ώρες, χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανοιξιάτικης περιόδου.

Αλλαγή σκηνικού από την Κυριακή – Επιστρέφει η αστάθεια

Η βελτίωση του καιρού φαίνεται πως θα έχει μικρή διάρκεια. Από την Κυριακή 19 Απριλίου, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν εκ νέου εξασθένηση των υψηλών πιέσεων, λόγω της εισόδου πιο ασταθών ατμοσφαιρικών μαζών από τον Ατλαντικό.

Η μεταβολή αυτή θα γίνει αρχικά αισθητή στη βόρεια Ιταλία με ισχυρές καταιγίδες, όμως σταδιακά η αστάθεια θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και τη χώρα μας. Η συσσώρευση θερμού αέρα των προηγούμενων ημερών δημιουργεί τις συνθήκες για τοπικά έντονα φαινόμενα.

Ψυχρή εισβολή και απότομη πτώση της θερμοκρασίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από τη Δευτέρα 20 Απριλίου και μετά, καθώς οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για αισθητή ψυχρή εισβολή. Ψυχρές αέριες μάζες αναμένεται να κινηθούν προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Και στην Ελλάδα, το διάστημα 20 έως 25 Απριλίου, αναμένεται αισθητή αλλαγή του καιρού, με θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δεν αποκλείονται μάλιστα φαινόμενα που θα θυμίζουν περισσότερο χειμώνα, ιδιαίτερα σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Ποιες περιοχές της Ελλάδας θα επηρεαστούν περισσότερο

Τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» της κακοκαιρίας στη χώρα μας αναμένεται να εντοπιστούν κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Περιοχές όπως η Μακεδονία, η Ήπειρος και η Θεσσαλία φαίνεται πως θα δεχθούν πιο έντονα φαινόμενα, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικά ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα μετακινείται προς την περιοχή. Σε ορεινές ζώνες, η θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει αρκετά ώστε να δημιουργηθούν ακόμη και συνθήκες παγετού τις νυχτερινές ώρες.

Αβεβαιότητα στις προβλέψεις

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο, όπου τα προγνωστικά μοντέλα ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές αποκλίσεις. Η ακριβής πορεία των ψυχρών αερίων μαζών και η ένταση των φαινομένων θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα δείχνει ότι η άνοιξη θα κάνει ένα προσωρινό «διάλειμμα», δίνοντας τη θέση της σε ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, έστω και για λίγες ημέρες.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

