Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Πότε θα έρθει

Snapshot Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται απότομη μεταβολή του καιρού στην Ευρώπη με επιστροφή χειμώνα και πτώση θερμοκρασιών στην Ελλάδα.

Ένας ισχυρός αντικυκλώνας στη Σκανδιναβία θα μπλοκάρει τις ήπιες αέριες μάζες και θα επιτρέψει την κάθοδο ψυχρού ρωσικού αέρα προς τη χώρα μας.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική και βόρεια Ελλάδα, με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Ο υδράργυρος θα πέσει από τους 25 βαθμούς σε επίπεδα 10

12 βαθμών, ενώ υπάρχει κίνδυνος παγετού που μπορεί να βλάψει τις αγροτικές καλλιέργειες.

Υπάρχει αβεβαιότητα στην ακριβή πορεία και ένταση της ψυχρής μάζας, με τα επόμενα 24ωρα κρίσιμα για την οριστικοποίηση της πρόγνωσης. Snapshot powered by AI

Από ένα σκηνικό ήπιας άνοιξης, με θερμοκρασίες που θύμιζαν αρχές καλοκαιριού και τιμές που άγγιζαν ακόμη και τους 25 βαθμούς, η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη φαίνεται έτοιμη να αλλάξει απότομα, όπως μας είχε προϊδεάσει άλλωστε και ο Σάκης Αρναούτογλου προ ημερών.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια εντυπωσιακή ανατροπή, με τον χειμώνα να επιχειρεί μια δυναμική επιστροφή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το διάστημα 21 με 24 Απριλίου, επηρεάζοντας άμεσα και την Ελλάδα.

Η αιτία της ανατροπής και ο ρωσικός αέρας

Η βασική αιτία της επικείμενης κακοκαιρίας εντοπίζεται σε μια ιδιαίτερη βαρομετρική διάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας ισχυρός αντικυκλώνας στη Σκανδιναβία αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, μπλοκάροντας τις ήπιες ατλαντικές αέριες μάζες που μέχρι τώρα διατηρούσαν υψηλές θερμοκρασίες.

Καθοριστικό ρόλο όμως παίζει η ανατολική πλευρά αυτού του αντικυκλώνα. Από εκεί θα ξεκινήσει η κάθοδος μιας εκτεταμένης μάζας πολύ ψυχρού αέρα ρωσικής προέλευσης, η οποία θα κινηθεί μέσω ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων προς τη χώρα μας.

Πρόκειται ουσιαστικά για εισβολή ηπειρωτικού πολικού αέρα, ασυνήθιστη για το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, που θα φέρει έντονη πτώση της θερμοκρασίας και θα μετατρέψει το σκηνικό σε άκρως ασταθές.

Η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί από τα μέσα της εβδομάδας, με το κύμα ψύχους να συνοδεύεται από βορειοανατολικούς ανέμους και σημαντική επιδείνωση του καιρού, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Η επιδείνωση θα γίνει αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Αιγαίο θα βρεθούν στο επίκεντρο, καθώς θα δέχονται την ψυχρή και υγρή ροή από τα Βαλκάνια.

Οι ψυχροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχύσουν την αστάθεια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα, όπως χαλαζοπτώσεις. Ο συνδυασμός ψύχους και υγρασίας δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δυναμικό πέρασμα κακοκαιρίας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της αλλαγής είναι η πιθανότητα για χιονοπτώσεις σε ορεινές αλλά και ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ρίχνοντας το υψόμετρο χιονόπτωσης και δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη.

Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος για παγετό κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία για τις αγροτικές καλλιέργειες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο.

Από τα 25άρια στο κρύο

Η μεταβολή θα είναι απότομη και έντονα αισθητή. Από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει σε επίπεδα που σε πολλές περιοχές δύσκολα θα ξεπερνούν τους 10 με 12 βαθμούς.

Ακόμη και σε περιοχές που δεν θα επηρεαστούν από ισχυρά φαινόμενα, η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη λόγω των ανέμων, δίνοντας την εντύπωση μιας προσωρινής επιστροφής στον χειμώνα.

Αβεβαιότητα και τα επόμενα 24ωρα

Παρά τη σαφή τάση που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι υπάρχει ακόμη βαθμός αβεβαιότητας. Η πορεία της ψυχρής μάζας μπορεί να μεταβληθεί, επηρεάζοντας την ένταση και την κατανομή των φαινομένων.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την οριστικοποίηση της πρόγνωσης. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η άνοιξη θα διακοπεί απότομα, με μια ισχυρή ψυχρή εισβολή να φέρνει χειμωνιάτικες συνθήκες, έστω και για λίγες ημέρες.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

