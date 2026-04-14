Καιρός: Λασποβροχές και αφρικανική σκόνη αύριο - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Βροχερός θα είναι αύριο ο καιρός σε ορισμένα μέρη της χώρας, ενώ η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να είναι παρούσα στην ατμόσφαιρα, φαινόμενο που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στα δυτικά τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του meteo για την αφρικανική σκόνη

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη την Τρίτη 14/04, αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη 15/04. Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές.

Το επεισόδιο δεν θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17/04, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η διασπορά των συγκεντρώσεων αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα:

Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/04/2026

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026

Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026

