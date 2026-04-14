Αφρικανική σκόνη καλύπτει τη χώρα: Από αύριο Τετάρτη έως και Παρασκευή οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

Snapshot Από Τετάρτη 15 έως Παρασκευή 17 Απριλίου αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα της χώρας.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα περιορίσουν την ορατότητα και ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικές λασποβροχές.

Το επεισόδιο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή, με πιο έντονες λασποβροχές στα νότια τμήματα εκείνη την ημέρα.

Συνιστάται προσοχή σε ευπαθείς ομάδες λόγω της επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει μικρή ενίσχυση από την Τετάρτη 15 Απριλίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται, οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες, γεγονός που θα περιορίσει την ορατότητα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές λασποβροχές.

Παρά το γεγονός ότι το επεισόδιο δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονο, εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου. Μάλιστα, την ημέρα αυτή αναμένεται να εκδηλωθούν πιο έντονες λασποβροχές, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες, λόγω της επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα.

Διαβάστε επίσης