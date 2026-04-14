Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Snapshot Την Τρίτη αναμένονται αυξημένη συννεφιά και τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές και λασποβροχές αργά το βράδυ σε Αττική, Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία, λόγω αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυνατοί στο Ιόνιο και πιο ήπιοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει ήπια, φτάνοντας έως τους 21

22 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένονται λασποβροχές στη βόρεια Ελλάδα και αραιή συννεφιά με μεταφερόμενη σκόνη στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ η Πέμπτη θα έχει γενικά καλό καιρό με ασθενείς βροχές στο βόρειο τμήμα και βροχές από το βράδυ στην Κρήτη και νότια Πελοπόννησο.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν στην Κρήτη και τη Μακεδονία, με ισχυρές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που πιθανόν θα συνεχιστούν έως το Σάββατο το πρωί.

Από το Σάββατο αναμένεται βελτίωση του καιρού, αλλά με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ υπάρχει τάση για περαιτέρω ψύχρα και πιθανή χειμωνιάτικη εικόνα στα ανατολικά και βόρεια στις 23

24 του μήνα.

Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου καθώς λασποβροχές σε συνδυασμό με μποφόρο θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες, βροχές θα επηρεάσουν τη δυτική Ελλάδα, ενώ αργά το βράδυ αναμένονται βροχές και λασποβροχές σε Αττική, Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία, περιλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, λόγω και μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η χώρα θα καλυφθεί από συννεφιά με τοπικές ασθενείς βροχές να εμφανίζονται κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες, βροχές θα ξεκινήσουν από το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη νότια Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Αργά το βράδυ, οι βροχές θα επεκταθούν βόρεια, επηρεάζοντας το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και σταδιακά τη Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχές και οι λασποβροχές αργά το βράδυ μπορεί να είναι έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυνατοί στο Ιόνιο και πιο ήπιοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21-22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και θα παραμείνει σχετικά υψηλή τη νύχτα.

Την Τετάρτη αναμένονται λασποβροχές στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατεί αραιή συννεφιά με μεταφερόμενη σκόνη. Η Πέμπτη θα κυλήσει με γενικά καλή καιρό, εκτός από το βόρειο τμήμα της χώρας όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ, βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Κρήτη και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στην Κρήτη και τη Μακεδονία, με ισχυρές βροχές να επηρεάζουν ιδιαίτερα την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μετά το απόγευμα. Βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν ξανά στη Μακεδονία και πιθανότατα θα διαρκέσουν μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου.

Το Σάββατο το πρωί αναμένονται βροχές στα νότια και βόρεια τμήματα της χώρας, με βελτίωση από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας έως και 8 μποφόρ την Πέμπτη και θυελλώδεις την Παρασκευή στην Κρήτη και τις Κυκλάδες με 9 μποφόρ. Την ίδια στιγμή, στα δυτικά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το Σάββατο, ενώ στο Αιγαίο, την Αττική και τις Κυκλάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ήπια Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή δεν αποκλείεται να φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως πριν την έλευση των βροχών. Αντίθετα, στην Κρήτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση συνοδευόμενη από έντονη ψύχρα. Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, προκαλώντας αλλεπάλληλα σκονοσύννεφα.

Προς το Σαββατοκύριακο, με την ενίσχυση των βοριάδων, η ανατολική Ελλάδα θα ψυχρανθεί αισθητά. Υπάρχει τάση για περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στις 23-24 του μήνα, με πιθανή εμφάνιση χειμωνιάτικου σκηνικού σε ανατολικές και βόρειες περιοχές.

Συνολικά, η προσοχή τις επόμενες ημέρες εστιάζεται στην αφρικανική σκόνη και τις μεταβαλλόμενες βροχοπτώσεις, που θα επηρεάσουν σημαντικά το τοπικό κλίμα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με ιδιαίτερη προσοχή σε Μακεδονία, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

