Άστατος καιρός με λασποβροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη - Πού θα βρέξει

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Επιμέλεια - Newsbomb

  • Η ΕΜΥ προβλέπει άστατο καιρό με αραιές έως πυκνότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά, που θα επεκταθούν στα κεντρικά, νότια και βόρεια μέχρι το βράδυ.
  • Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί στα κεντρικά και βόρεια, ενώ αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με ένταση από 3 έως 8 μποφόρ ανάλογα με την περιοχή.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, με μέγιστες τιμές από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου ανά περιοχή.
  • Τοπικές βροχές ή όμβροι προβλέπονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη κυρίως τις βραδινές ώρες, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς.
Άστατο καιρό προβλέπει για σήμερα Τρίτη (14/4) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σε όλη τη χώρα. Toπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά. Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες στην Αττική με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Ή θερμοκρασία κυμαίνεται από 10 έως 21 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 9 και 19 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις βραδινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 18 με 19 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά που τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίο, Δωδεκάνησα

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

