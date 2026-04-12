Καιρός: Έρχεται αποπνικτικό μείγμα σκόνης και ζέστης - Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα μετά το Πάσχα

Με αφρικανική σκόνη, νοτιάδες και λασποβροχές θα γίνει η επάνοδος των εκδρομέων, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρκανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Επιπλέον, η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά.

Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι από την Πέμπτη μπαίνουν βοριάδες που θα φέρουν περισσότερη ψύχρα και θα συμβάλλουν στην υποχώρηση της σκόνης.

Η πρόγνωση του καιρού για την Δευτέρα του Πάσχα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τη Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικά ασθενείς και πρόσκαιρες βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 6 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στον Πατραϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις εώς 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

