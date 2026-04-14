Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης το επόμενο 4ημερο - Πού θα βρέξει

Για το τεράστιο κύμα σκόνης από την Βόρεια Αφρική που θα καλύψει την χώρα μας μέχρι και την Παραασκευή, προειδοποίησε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως επεσήμανε ο γνωστός μετεωρολόγος, τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του καιρού που θα επικρατήσουν στη χώρα το επόμενο 4ήμερο θα είναι η συννεφιά και οι υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, με την ατμόσφαιρα να γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.

Τοπικές λασποβροχές αναμένονται στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Την Παρασκευή το ενδιαφέρον των βροχοπτώσεων θα περιοριστεί στις περιοχές του κεντρικού και νοτίου Αιγαίου, μέχρι και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας, ενώ αναμένεται να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Καλλιάνος σχολίασε ότι το κύμα σκόνης θα είναι μέτριας έντασης και δεν θα θυμίζει σε καμία περίπτωση το απόκοσμο σκηνικό που επικράτησε στην Κρήτη τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό.

