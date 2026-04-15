Καιρός: Το στάσιμο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ζέστη στην Ελλάδα - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Snapshot Στην κεντρική Μεσόγειο παραμένει σχεδόν στάσιμο βαρομετρικό χαμηλό, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Βόρεια Βαλκάνια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΝΑ με ένταση έως 6 μποφόρ, με τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στη Δ

ΒΔ Ελλάδα, κεντροδυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στις ελάχιστες τιμές.

Αναμένεται μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα, φαινόμενο συνηθισμένο την άνοιξη και ιδιαίτερα τον Απρίλιο.

Από Πέμπτη έως Σάββατο προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, διατηρούμενοι ενισχυμένοι άνεμοι στα ανατολικά και νότια πελάγη και μικρή πτώση θερμοκρασίας κυρίως το Σάββατο.

Σχεδόν στάσιμο βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται στην κεντρική Μεσόγειο, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Βόρεια Βαλκάνια, όπως αναφέρει μέσα από το προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, οι άνεμοι στην περιοχή μας θα πνέουν ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και τοπικές βροχές -κατά κανόνα ασθενείς- θα σημειωθούν κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Κατά τα άλλα, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική προς τη χώρα μας, φαινόμενο συνηθισμένο την άνοιξη και ιδιαίτερα τον Απρίλιο.

Την Πέμπτη (16/4), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στην ηπειρωτική Ελλάδα (κυρίως το απόγευμα) και τις βραδινές-νυχτερινές ώρες στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ με ένταση 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (17/4) τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται στη Ν-ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και το απόγευμα στη Β-ΒΔ χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη) και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Το Σάββατο (18/4), τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, η διατήρηση των ενισχυμένων Β-ΒΑ ανέμων στα ανατολικά και νότια πελάγη και η μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στις προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές.

