Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

Χειροτερεύει η κατάσταση την Πέμπτη με τιμές έως 3 φορές πάνω από τα όρια - Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Επιμέλεια - Newsbomb

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα
  • Τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένονται νοτιάδες, συννεφιά και έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης σε ολόκληρη τη χώρα.
  • Την Πέμπτη οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα αυξηθούν μέχρι και τρεις φορές πάνω από το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Μακεδονία, ενώ υπάρχει πιθανότητα λασποβροχών.
  • Από την Παρασκευή η ατμόσφαιρα αναμένεται να καθαρίσει, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και νότια νησιωτικά τμήματα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, με εντάσεις έως 8 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο, ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Με νοτιάδες, συννεφιά και έντονη την παρουσία σκόνης αναμένεται να περάσουν οι επόμενες τρεις ημέρες.

Σήμερα Τετάρτη, η αφρικανική σκόνη θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στην ατμόσφαιρα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα καθώς θα ευνοηθεί από τους ισχυρούς νοτιάδες που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Η ατμόσφαιρα θα είναι μουντή, καθώς θα έχουμε και συννεφιά αλλά και αυξημένη σκόνη, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν λασποβροχές σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Μακεδονία.

Την Πέμπτη, οι συγκεντρώσεις της σκόνης στην ατμόσφαιρα θα αυξηθούν περαιτέρω κυρίως στην κεντρική, την ανατολική και τη νότια χώρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι τιμές της αφρικανικής σκόνης εκτιμάται ότι θα φτάσουν μέχρι και τρεις φορές πάνω από το όριο που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία μας.

Από την Παρασκευή και μετά αναμένεται να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Ο καιρός σήμερα

Άστατο καιρό προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ με νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στα δυτικά τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 22 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές κυρίως ώρες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 21 βαθμών κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική - νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στα κεντρικά και βόρεια, πλην της Θράκης, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη νότια νησιωτική χώρα και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

