Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

Αν και οι προβλέψεις δείχνουν ότι είναι πιθανό να εμφανιστεί αυτό το φυσικό φαινόμενο που συνεπάγεται αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, η πιθανότητα να είναι ιδιαίτερα ισχυρό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 20% και, σε κάθε περίπτωση, θα εκδηλωθεί από το φθινόπωρο.

Η μετεωρολογική παρακολούθηση δείχνει ότι, σε αυτό το στάδιο του έτους, είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί το 2026 το φαινόμενο El Niño. «Υπάρχει πιθανότητα 60%», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία NOAA, η οποία προσθέτει ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα «πολύ ισχυρό Niño κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο».

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε στην αναθεώρηση του Απριλίου ότι οι τρέχουσες συνθήκες ευνοούν μια ουδέτερη φάση ENSO έως την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου (οι δύο αντίθετες παραλλαγές της Νότιας Ταλάντωσης ENSO).

Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα δεν θα υπάρχει ούτε El Niño ούτε La Niña, οι δύο αντίθετες φάσεις της ταλάντωσης ENSO. «Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο είναι πιθανό να εμφανιστεί το El Niño», προσθέτει, με πιθανότητα 60%.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο που αφορά τόσο την ατμόσφαιρα όσο και τον ωκεαν. Στην ισημερινή ζώνη του πλανήτη, τα επιφανειακά νερά της θάλασσας (στην προκειμένη περίπτωση, στον ανατολικό Ειρηνικό) είναι θερμότερα επειδή δέχονται πιο συνεχές ηλιακό φως. Υπό ουδέτερες συνθήκες, οι σταθεροί άνεμοι που πνέουν στις τροπικές περιοχές της Γης μεταφέρουν τα ζεστά νερά από τις ακτές του Περού ή της Χιλής στην αντίθετη πλευρά του Ειρηνικού (τις ακτές της Νέας Γουινέας και της Ινδονησίας).

Καθώς απομακρύνεται το θερμό επιφανειακό στρώμα, αναδύονται από τα βάθη ψυχρότερα νερά, κρίσιμα για την αλιεία, καθώς είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που ευνοούν τα ψάρια. Στην περιοχή όπου φτάνει το ζεστό νερό ευνοούνται οι βροχοπτώσεις. Όταν όμως οι άνεμοι εξασθενούν ή σταματούν, τα θερμά νερά παραμένουν στάσιμα. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη μάζα θερμού νερού που επηρεάζει τις θερμοκρασίες και εμποδίζει την άνοδο των ψυχρότερων βαθύτερων υδάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζέστη.

Στο δελτίο της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει πιθανότητα το El Niño του 2026 να είναι ιδιαίτερα έντονο. «Η πιθανότητα ενός πολύ ισχυρού El Niño εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση των δυτικών ανέμων στον ισημερινό Ειρηνικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του βόρειου ημισφαιρίου, κάτι που δεν είναι βέβαιο». Αυτός είναι και ο λόγος που έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ο όρος «Super Niño».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, «υπάρχει πιθανότητα 20% έως 25% να πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο προς το φθινόπωρο», διευκρινίζει η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET). Αυτό θα σήμαινε ότι η θερμοκρασία των ωκεανών θα αυξηθεί κατά πάνω από 2°C. «Οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, με αλλαγές στα πρότυπα καυσώνων και ξηρασιών σε ορισμένες περιοχές και πλημμυρών σε άλλες», σημειώνει η AEMET.

Όταν εκδηλώνεται το El Niño, ο πλανήτης θερμαίνεται περισσότερο. Αυτό προστίθεται στην ήδη αυξημένη παγκόσμια θερμοκρασία λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, δηλαδή «ζέστη πάνω στη ζέστη». Γι’ αυτό έχει διατυπωθεί η εκτίμηση ότι, αν πρόκειται για πολύ ισχυρό φαινόμενο, το καλοκαίρι θα μπορούσε να καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, η AEMET διευκρινίζει ότι, όσον αφορά το καλοκαίρι στη νότια Ευρώπη «το πιθανότερο είναι ότι το El Niño δεν θα έχει σχεδόν καμία επίδραση, καθώς θα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο». Δηλαδή, όταν το φαινόμενο φτάσει στο αποκορύφωμά του και ενισχύσει τη ζέστη, το καλοκαίρι θα έχει ήδη περάσει και η επίδρασή του δεν θα συμπέσει με την περίοδο του καύσωνα.

Μάλιστα, η ίδια υπηρεσία τονίζει ότι, παρότι είναι πιθανό να εκδηλωθεί El Niño, «είναι ακόμη νωρίς για να μιλάμε για Super Niño και δύσκολο να εκτιμηθούν οι παγκόσμιες συνέπειες». Ακόμη και για το καλοκαίρι στην Ελλάδα και στη νότια Ευρώπη δεν υπάρχει σαφής εικόνα, αλλά επαναλαμβάνεται ότι η επίδραση του φαινομένου φέτος «θα είναι πιθανότατα μικρή».

Με τα έως τώρα δεδομένα, η επίδραση του φαινομένου El Niño στην Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται περιορισμένη έως μικρή.