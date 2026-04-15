Copernicus: Ο Μάρτιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη

Τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε η δεύτερη υψηλότερη παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας (SST) στην ιστορία της Ευρώπης, μετά τον Μάρτιο του 2025, γεγονός που αντανακλά μια πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο, σύμφωνα με το Δελτίο της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής «Copernicus». Ήταν ο τέταρτος θερμότερος Μάρτιος σε παγκόσμιο επίπεδο και ο δεύτερος θερμότερος για την Ευρώπη.

Ο Κάρλος Μπουόντεμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus στο ECMWF, χαρακτήρισε τα δεδομένα για τον Μάρτιο του 2026 «απογοητευτικά».

Τον φετινό Μάρτιο καταγράφηκε 1,48 βαθμός Κελσίου πάνω από τις θερμοκρασίες που υπήρχαν κατά την προ-βιομηχανική περίοδο (1850-1900), ενώ καταγράφηκε και η χαμηλότερη έκταση θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική για τον συγκεκριμένο μήνα και θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας που πλησιάζουν και πάλι ιστορικά υψηλά επίπεδα. Κάθε στοιχείο είναι εντυπωσιακό από μόνο του. Ωστόσο, μαζί σκιαγραφούν την εικόνα ενός κλιματικού συστήματος που βρίσκεται υπό συνεχή και επιταχυνόμενη πίεση, τόνισε ο Μπουόντεμπο.

Τα αξιόπιστα δεδομένα, που παράγονται επιχειρησιακά από δισεκατομμύρια μετρήσεις μέσω δορυφόρων, πλοίων, αεροσκαφών και μετεωρολογικών σταθμών, δεν αποτελούν πλέον επιστημονική πολυτέλεια. Αποτελούν το απαραίτητο θεμέλιο για οποιαδήποτε σοβαρή προσαρμογή στο κλίμα και πολιτική αντίδραση, κατέληξε ο ίδιος.

March 2026 saw the second-warmest global sea surface temperature on record for the month. It was the fourth-warmest March globally & the second-warmest for European land. Arctic sea ice extent was the lowest recorded for March.



Ο τέταρτος θερμότερος Μάρτιος παγκοσμίως, ο δεύτερος θερμότερος για την Ευρώπη

Ο μήνας ήταν ο τέταρτος θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν 13,94 °C, δηλαδή 1,48 °C υψηλότερη από την προ-βιομηχανική περίοδο, δηλαδή το 1850-1900.

Την ίδια στιγμή, με την μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια της θάλασσας να άγγιξε τους 5,88 °C σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην ήπειρο. Αυτές οι τιμές έρχονταν σε έντονη αντίθεση με τον προηγούμενο μήνα, ο οποίος ήταν ο τρίτος πιο κρύος Φεβρουάριος στην Ευρώπη τα τελευταία 14 χρόνια.

Ενώ σχεδόν ολόκληρη η ήπειρος γνώρισε θερμοκρασίες υψηλότερες από το μέσο όρο, οι πιο έντονες θερμές συνθήκες καταγράφηκαν στη βορειοδυτική Ρωσία, τη βόρεια Σκανδιναβία και τις χώρες της Βαλτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι περιοχές ήταν ψυχρότερες από το μέσο όρο τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο, θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από το μέσο όρο καταγράφηκαν στην Τουρκία, τη νότια Ευρώπη και το μεγαλύτερο μέρος της Ισλανδίας.

Εκτός Ευρώπης, σημειώθηκε ένας άνευ προηγουμένου πρόωρος καύσωνας σε περιοχές των ΗΠΑ και του Μεξικού, ενώ θερμότερες από το μέσο όρο συνθήκες καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της Αρκτικής, της βορειοανατολικής Ρωσίας και τμημάτων της Ανταρκτικής κατά τη διάρκεια του μήνα. Αντίθετα, επικράτησε ασυνήθιστο κρύο στην Αλάσκα, στο μεγαλύτερο μέρος του Καναδά, στη νότια Γροιλανδία και στη βορειοδυτική Σιβηρία.

