Αφρικανική σκόνη: Εντείνεται το φαινόμενο έως την Παρασκευή – Πού αναμένονται λασποβροχές

Σε εξέλιξη βρίσκεται το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με την έντασή του να αυξάνεται ελαφρώς από σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να επηρεάσουν την ορατότητα, ενώ παράλληλα θα σημειωθούν και τοπικές λασποβροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το φαινόμενο δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονο, ωστόσο εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (17/04). Την ίδια ημέρα αναμένονται πιο ισχυρά φαινόμενα λασποβροχών, κυρίως στα νότια τμήματα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, η διασπορά της αφρικανικής σκόνης παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, με ενδεικτικές χρονικές στιγμές τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης (15/04), καθώς και τις πρωινές και απογευματινές ώρες της Πέμπτης (16/04), όπου καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

