Κίθ ΜακΝάλι: Αποκάλυψε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Τζίλιαν Άντερσον

Στο νέο best-seller με τις αναμνήσεις του, ο εστιάτορας Κιθ ΜακΝάλι αποκαλύπτει ότι είχε ερωτική σχέση με μια διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Αν και στο βιβλίο αναφέρεται ως «X» και τα στοιχεία που δίνονται για την ταυτότητά της είναι ελάχιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Page Six», η διάσημη κυρία είναι η ηθοποιός του «X Files», Τζίλιαν Άντερσον.

Ο ιδιοκτήτης του «Balthazar» γράφει στο βιβλίο του «I Regret Almost Everything» ότι γνώρισε την ηθοποιό, μέσω ενός κοινού φίλου το 1998.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποια ήταν, παρά το γεγονός ότι «πρωταγωνιστούσε σε μια τηλεοπτική σειρά που παρακολουθούσαν εκατομμύρια τηλεθεατές».

Ο ΜακΝάλι γράφει ότι γνωρίστηκαν μέσω τηλεφώνου και, μετά από μερικές κλήσεις, η σταρ που ζούσε στο Λος Άντζελες είπε ότι θα ερχόταν να τον επισκεφτεί στη Νέα Υόρκη.

Αναφέρει, επίσης, ότι πήγαν να δουν μια παράσταση στο Μπρόντγουεϊ με τίτλο «Art» την περίοδο μεταξύ 12 Φεβρουαρίου 1998 με 8 Αυγούστου 1999. Μάλιστα, μία φωτογραφία τους δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «New York Post».

