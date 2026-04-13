Η Britney Spears σε κέντρο αποκατάστασης μετά από σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η 44χρονη pop star φέρεται να εισήλθε οικειοθελώς σε κέντρο απεξάρτησης, μετά τη σύλληψή της για «επικίνδυνη» οδήγηση

Ανθή Κουρεντζή

Η Britney Spears σε κέντρο αποκατάστασης μετά από σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Britney Spears / AP

Η Britney Spears εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης, πέντε εβδομάδες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Associated Press», η 44χρονη pop star φέρεται να εισήλθε οικειοθελώς σε μονάδα απεξάρτησης.

Η Spears συνελήφθη στις 5 Μαρτίου, έπειτα από αναφορά προς την California Highway Patrol ότι ένα όχημα BMW κινούνταν με υψηλή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο US 101, στην κομητεία Ventura, κοντά στα όρια με την κομητεία του Λος Άντζελες.

Στη συνέχεια συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών και μεταφέρθηκε στη φυλακή Ventura County Main Jail, βορειοδυτικά του Los Angeles, ενώ λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την δικάσιμο που έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου.

Η Britney Spears απέχει από την μουσική εδώ και αρκετά χρόνια, αφού όπως δήλωσε σε συνέντευξή της το 2024 δεν προτίθεται να επιστρέψει ξανά στη μουσική βιομηχανία.

Britney Spears

Η Britney Spears / AP

Τον Φεβρουάριο προχώρησε στην πώληση μέρους των δικαιωμάτων της μουσικής της «κληρονομιάς» στον εκδοτικό οίκο «Primary Wave».

Το 2021, έληξε δικαστικά η 13ετής επιτροπεία που επέτρεπε στον πατέρα της να ελέγχει την προσωπική της ζωή και τα οικονομικά της, λόγω ανησυχιών για την ψυχική της υγεία.

Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «The Woman In Me», τα οποία σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία.

Τα πρώτα λόγια μετά τη σύλληψή της

Τρεις εβδομάδες μετά τη σύλληψή της, η 44χρονη τραγουδίστρια επέστρεψε στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι περνάει χρόνο με τον μικρότερο από τους δύο γιους της, τον 19χρονο Jayden, ποζάροντας, μάλιστα, στο πλευρό του.

«Σας ευχαριστώ παιδιά για όλη την υποστήριξή σας... Το να περνάς χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους είναι μια τέτοια ευλογία !! », έγραψε η Spears στη λεζάντα της. «Μείνετε ευγενικοί !!»

Ένας εκπρόσωπος είπε στο PEOPLE ότι και οι δύο γιοι της, θα είναι μαζί της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κάνοντας ωστόσο λόγο για ένα ατυχές, αλλά ασυγχώρητο περιστατικό.

«Τα αγόρια της θα περάσουν χρόνο μαζί της. Οι δικοί της θα καταρτίσουν ένα σχέδιο που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, ώστε να της εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Η Britney θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με το νόμο και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα στην καθυστερημένη αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της Britney. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Μια πηγή είπε επίσης στο Page Six ότι είναι «συντετριμμένη» για τη σύλληψή της και ξέρει πως θα πρέπει «να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, όποιες κι αν είναι αυτές».

Η Spears έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

