Η Britney Spears σπάει τη σιωπή της για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της

Η Britney Spears συνελήφθη στις 5 Μαρτίου ως ύποπτη ότι οδηγούσε υπό την επήρεια επήρεια συνδυασμού ναρκωτικών και αλκοόλ.

Η ποπ σταρ, 44 ετών, τρεις εβδομάδες αργότερα επέστρεψε στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι περνάει χρόνο με τον μικρότερο από τους δύο γιους Jayden, ποζάροντας μάλιστα μαζί με τον 19χρονο.

«Σας ευχαριστώ παιδιά για όλη την υποστήριξή σας... Το να περνάς χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους είναι μια τέτοια ευλογία !! », έγραψε η Spears στη λεζάντα της. «Μείνετε ευγενικοί !!»

Ένας εκπρόσωπος είπε στο PEOPLE ότι και οι δύο γιοι της, θα είναι μαζί της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κάνοντας ωστόσο λόγο για ένα ατυχές, αλλά ασυγχώρητο περιστατικό.

«Τα αγόρια της θα περάσουν χρόνο μαζί της. Οι δικοί της θα καταρτίσουν ένα σχέδιο που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, ώστε να της εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Η Britney θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με το νόμο και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα στην καθυστερημένη αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της Britney. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Μια πηγή είπε επίσης στο Page Six ότι είναι «συντετριμμένη» για τη σύλληψή της και ξέρει πως θα πρέπει «να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, όποιες κι αν είναι αυτές»

Η Spears έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.