Britney Spears: «Νιώθω τυχερή που είμαι ζωντανή» - Νέα ανάρτηση με αιχμές για την οικογένειά της

Μια νέα «μυστήρια» δήλωση έκανε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σημειώνοντας πως νιώθει «τυχερή που είναι ζωντανή», ενώ κατηγόρησε ανοιχτά την οικογένειά της για τον τρόπο με τον οποίο τη μεταχειρίστηκαν, μέσα από ανάρτηση που δημοσίευσε στις 5 Φεβρουαρίου.

Η 44χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να βιώνει έντονα συναισθήματα μοναξιάς και φόβου απέναντι στους δικούς της ανθρώπους, γράφοντας πως νιώθει «τρομαγμένη» από την οικογένειά της, παρά το γεγονός ότι έχει συγχωρέσει όσα συνέβησαν στο παρελθόν.

«Όλοι θέλουμε απλώς να νιώθουμε συνδεδεμένοι και να μη νιώθουμε μόνοι», ανέφερε, προσθέτοντας πως η απομόνωση που της επιβλήθηκε στο όνομα της “βοήθειας” ήταν λανθασμένη. «Μπορούμε να συγχωρέσουμε πράγματα, όμως δεν τα ξεχνάμε ποτέ», σημείωσε.

Η Σπίαρς τόνισε ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, θεωρεί πως τα μέλη της οικογένειάς της «δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν», αφήνοντας και αιχμές σε θρησκευτικό τόνο, σχολιάζοντας πως «ο Θεός λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους».

Αινιγματικές αναρτήσεις

Η δήλωσή της έρχεται σε συνέχεια μιας μακράς περιόδου δημόσιων τοποθετήσεων σχετικά με τις τεταμένες σχέσεις της με τον πατέρα, τη μητέρα και την αδελφή της. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, η Σπίαρς είχε δημοσιεύσει ειρωνικό μήνυμα για την οικογένειά της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι της προκάλεσαν «ανεπανόρθωτο τραύμα».

Οι δημοσιεύσεις της Σπίαρς εδώ και καιρό έχουν υιοθετήσει αινιγματικό ύφος - από βίντεο στα οποία χορεύει με παράξενες φιγούρες μπροστά στην κάμερα έως στιγμιότυπα από την οθόνη κλειδώματος του κινητού της, στα οποία εμφανίζεται η ώρα 1:11 ή 11:11, σημειώνοντας πως εκείνη τη στιγμή «κάνει ευχές» για να πραγματοποιηθούν.

Διαρκής οικογενειακή διαμάχη

Η οικογενειακή σύγκρουση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνδέεται άμεσα με την πολυσυζητημένη δικαστική επιτροπεία, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2008 και τερματίστηκε το 2021.

Η δικαστική επιτροπεία (conservatorship) έθετε τη Σπίαρς υπό τον έλεγχο του πατέρα της και τρίτων προσώπων, οι οποίοι διαχειρίζονταν τόσο την περιουσία όσο και βασικές πτυχές της προσωπικής της ζωής. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν είχε ουσιαστικό έλεγχο στις οικονομικές, επαγγελματικές και ιατρικές της αποφάσεις, περιγράφοντας το καθεστώς ως περιοριστικό και καταπιεστικό.

«The Woman In Me», το βιβλίο της Μπρίτνει Σπίαρς

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει εκτενώς για τα βιώματά της και στο αυτοβιογρφαικό της βιβλίο, The Woman in Me (2023), το οποίο ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Ωστόσο, παρά τον τερματισμό της επιτροπείας, οι σχέσεις με την οικογένειά της φαίνεται πως παραμένουν τεταμένες.

