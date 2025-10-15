Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο πρώην της ισχυρίζεται ότι έμπαινε σιωπηλά στα δωμάτια των παιδιών με μαχαίρι

Ο 47χρονος εκφράζει ανησυχίες για την ψυχική κατάσταση της ποπ σταρ ακόμα και σήμερα, σημειώνοντας πως η άρση της κηδεμονίας από τον πατέρα της ίσως να μην ήταν και η καλύτερη κίνηση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο πρώην της ισχυρίζεται ότι έμπαινε σιωπηλά στα δωμάτια των παιδιών με μαχαίρι
Ένα νέο επεισόδιο στο πολυτάραχο σίριαλ που λέγεται Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται να προστεθεί από τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των δύο παιδιών της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Στην επερχόμενη αυτοβιογραφία του με τίτλο «You Thought You Knew», απόσπασμα της οποίας είδε η εφημερίδα The New York Times, κάνει έναν ανατριχιαστικό ισχυρισμό για την πρώην σύζυγό του, ότι κάποιες φορές της νύχτα έμπαινε στο δωμάτιο των δύο γιων της κρατώντας ένα μαχαίρι και απλώς στεκόταν εκεί παρακολουθώντας τους.

«Μερικές φορές ξυπνούσαν τη νύχτα και την έβρισκαν να στέκεται σιωπηλά στην πόρτα, να τους παρακολουθεί να κοιμούνται - 'Ω, είσαι ξύπνια;' - με ένα μαχαίρι στο χέρι της», γράφει ο Φέντερλαϊν. «Μετά γύριζε και έφευγε χωρίς εξήγηση.»

Britney Spears

Πολλοί θαυμαστές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανησυχούν για εκείνη καθώς φαίνεται να ζει σε μια «ακατάστατη έπαυλη» που είναι καλυμμένη με περιττώματα σκύλων

Instagram: Britney Spears

Ο 47χρονος ήταν παντρεμένος με την ποπ σταρ από το 2004 έως το 2007 και απέκτησαν δύο γιους, τον 20χρονο τώρα Σον Πρέστον και τον 19χρονο Τζέιντεν Τζέιμς.

Στο βιβλίο, ο Φέντελραϊν σκιαγραφεί μια ανησυχητική εικόνα της ψυχικής υγείας της τραγουδίστριας με τον ίδιο να εκφράζει βαθιά ανησυχία για την τρέχουσα κατάστασή της.

«Έχει γίνει αδύνατο να προσποιούμαστε ότι όλα είναι εντάξει. Από εκεί που κάθομαι, ο χρόνος τρέχει και πλησιάζουμε στην 11η ώρα», γράφει.

«Κάτι κακό θα συμβεί αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, και ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι οι γιοι μας θα μείνουν να κρατούν τα κομμάτια της ζωής τους.»

Η ποπ σταρ έχει απασχολήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες λόγω μιας ροής ακανόνιστων αναρτήσεων στο Instagram - που συχνά την δείχνουν να χορεύει με τα εσώρουχά της και να στέλνει αινιγματικά μηνύματα.

Στα απομνημονεύματά του, ο Καλιφορνέζος χορευτής αναφέρεται επίσης στο κίνημα #FreeBritney, υπονοώντας ότι ενώ οι θαυμαστές είχαν καλές προθέσεις, το αποτέλεσμα μπορεί να έκανε περισσότερο κακό παρά καλό.

Η Σπίαρς βρισκόταν υπό την επιμέλεια του πατέρα της για 13 χρόνια, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας της και έλεγχε τις προσωπικές και οικονομικές της υποθέσεις.

Αφού η εκστρατεία με επικεφαλής τους θαυμαστές έστρεψε την προσοχή στην κατάστασή της, η επιμέλεια έληξε το 2021.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, [τα παιδιά μας] χρειάζονται την υποστήριξή σας. Ήμουν το προστατευτικό τους όπλο για χρόνια, αλλά τώρα είναι μεγαλύτερο από εμένα», πρόσθεσε ο Φέντερλαϊν. «Ήρθε η ώρα να σημάνουμε συναγερμό».

«Με τα νέα για την έκδοση του βιβλίου του Κέβιν, για άλλη μια φορά αυτός και άλλοι επωφελούνται από αυτήν και δυστυχώς αυτό έρχεται μετά τη λήξη της διατροφής για τον Kevin», ανέφεραν εκπρόσωποι της Σπίαρς σε δήλωση στο PEOPLE.

«Το μόνο που την νοιάζει είναι τα παιδιά της, ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς, και η ευημερία τους κατά τη διάρκεια αυτού του εντυπωσιασμού. Περιέγραψε λεπτομερώς το ταξίδι της στα απομνημονεύματά της [ Η Γυναίκα μέσα μου ].»

Ο Φέντερλαϊν ανέλαβε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών τους το 2006, με την τραγουδίστρια του "...Baby One More Time" να του καταβάλλει διατροφή μέχρι που ο μικρότερος γιος τους έγινε 18 ετών πέρυσι.

