Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της μετά την αποκάλυψη ενός «φρικτού» τραυματισμού στο πόδι στο τελευταίο της βίντεο στο Instagram, μετά από μια πρόσφατη επίσκεψη των δύο γιων της.

Η 43χρονη τραγουδίστρια κοινοποίησε ένα βίντεό της να χορεύει στο σπίτι, φορώντας ένα εκθαμβωτικό ροζ μίνι φόρεμα και έναν λευκό επίδεσμο στο δεξί της γόνατο. Στη λεζάντα της, η ποπ σταρ εξήγησε ότι «έπεσε από τις σκάλες» και το πόδι της «τραυματίζεται πού και πού», προσθέτοντας ότι «δεν είναι σίγουρη αν είναι σπασμένο».

Η σταρ - η οποία φαινόταν σχεδόν να κλαίει σε κάποιο σημείο του βίντεο - έφερε επίσης μεγάλους μώλωπες και στα δύο χέρια της. «Τα αγόρια μου έπρεπε να φύγουν και να επιστρέψουν στο Μάουι... αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζομαι και προσεύχομαι μέσα από την τέχνη... Πατέρα που είσαι στους ουρανούς... Δεν είμαι εδώ για να ανησυχώ ή να λυπάμαι, θέλω απλώς να είμαι μια καλή γυναίκα και να γίνω καλύτερη... και έχω υπέροχη υποστήριξη, οπότε να έχετε μια υπέροχη μέρα!» έγραψε στη λεζάντα της.

Πρόσθεσε: «Πςςς έπεσα από τις σκάλες στο σπίτι της φίλης μου... ήταν φρικτό... τραυματίζεται πού και πού, δεν είμαι σίγουρη αν είναι σπασμένο, αλλά προς το παρόν έχει σπάσει! Δόξα τω Θεώ». Παρά τον τραυματισμό στο πόδι της, η Σπίαρς- της οποίας η 13χρονη κηδεμονία έληξε το 2021 - εθεάθη να φοράει μαύρα τακούνια στο βίντεο, όπως επίσης και λευκά γάντια στα χέρια.

Σε κάποιο σημείο η σταρ εθεάθη να περπατάει προς το πιάνο της και να παίζει μερικές νότες. Η ανάρτηση ανησύχησε τους θαυμαστές της, με έναν από αυτούς να γράφει στο X, «Ελπίζω να λαμβάνει καλή φροντίδα και να ξεκουράζεται». «Ωχ όχι, αυτό ακούγεται επώδυνο!» πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Καημένη», πρόσθεσε ένας άλλος. «Η Μπρίτνεϊ χρειάζεται βοήθεια, ήταν επώδυνο να τη βλέπεις».

Αργότερα μέσα στην ημέρα, μοιράστηκε ένα άλλο βίντεο, με δύο διαφορετικές εμφανίσεις. Το ένα ήταν ένα ολόσωμο μαγιό με πλαϊνά κοψίματα. Δεν είχε τον επίδεσμο στο πόδι στο νέο κλιπ. Η άλλη εμφάνιση ήταν ένα χρυσό crop top με στολίδια και ασορτί σλιπ, τα οποία συνδύασε με μπεζ μπότες. Ο επίδεσμος ήταν και πάλι ορατός στο γόνατό της σε αυτό το συγκεκριμένο κλιπ. «Όπως λέει η Mαντόνα, εκφράσου, μην καταπιέζεις τον εαυτό σου», έγραψε στη λεζάντα.

Δεν είναι σαφές πότε οι δύο γιοι της - ο 20χρονος Σον και ο 19χρονος Τζέιντεν επισκέφτηκαν τη διάσημη μητέρα τους, μετά από μια περίοδο διετούς αποξένωσης. Απέκτησε τους γιους της με τον 47χρονο πρώην χορευτή Kέβιν Φέντερλαιν, ο οποίος τώρα ζει στη Χαβάη με τα αγόρια.

Η Σπίαρς χώρισε από τον Κέβιν το 2007 μετά από μόλις δύο χρόνια γάμου και εκείνος συγκέντρωσε 5 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές διατροφής κατά τη διάρκεια των 17 ετών που είχε την κύρια επιμέλεια των παιδιών τους.

Τον Ιούνιο, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Τζέιντεν, λέγοντας ότι του αγόρασε μια ολοκαίνουργια Mercedes αξίας 187.000 δολαρίων, καθώς συνέχιζαν να επανασυνδέονται. «Είναι [1,88 μ.] και τα χέρια του είναι τόσο μεγάλα τώρα!» Η Μπρίτνεϊ - η οποία καυχιέται για 148,4 εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - ξεχείλισε από περηφάνια για τον γιο της στις 8 Ιουνίου.

«Πόσο καιρό θα είμαι σε κατάσταση σοκ; Είναι τόσο απίστευτα τρελό, δεν είναι καν αστείο! Είμαι ευλογημένη! Απλώς παρακαλώ να προσέχετε και την καρδιά μου!»

Οι φήμες λένε οτι ο Φέντερλαϊν επιδιώκει καριέρα στην παραγωγή μουσικής και η ομάδα της ανησυχεί ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται την Σπίαρς και τις διασυνδέσεις της με τον χώρο. «Όλοι είναι επιφυλακτικοί ότι τη χρησιμοποιεί για οικονομικά οφέλη και για να προωθήσει την καριέρα του», δήλωσε πηγή στην Daily Mail.

Διαβάστε επίσης