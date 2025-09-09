Σάλος με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ζει σε ενα αχούρι, μέσα σε ακαθαρσίες - Ανησυχούν οι συγγενείς της

Οι φίλοι και συγγενείς της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανησυχούν για την ψυχική υγεία της ποπ σταρ, καθώς, όπως αναφέρουν, ζει σε μια «ακατάστατη έπαυλη» που είναι καλυμμένη με περιττώματα σκύλων.

Η πριγκίπισσα της ποπ «περνάει μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή», δήλωσε μια πηγή στη Daily Mail. «Οι κοντινοί της άνθρωποι έχουν δει αυτό το φαινόμενο ξανά και ξανά και, παρόλο που το παρακολουθούν, δεν πρόκειται να παρέμβουν με κανέναν τρόπο», πρόσθεσε η πηγή.

Πολλοί θαυμαστές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανησυχούν για εκείνη καθώς φαίνεται να ζει σε μια «ακατάστατη έπαυλη» που είναι καλυμμένη με περιττώματα σκύλων Instagram: Britney Spears

Ένα άλλο μέλος της οικογένειας της Σπίαρς είπε ότι «ανησυχούν» για την τραγουδίστρια, προσθέτοντας ότι «δεν είναι καθόλου καλά» και ότι οι φίλοι και οι συγγενείς της «φοβούνται για το μέλλον της».

«Το σπίτι της είναι ακατάστατο. Δεν απομακρύνει τις ακαθαρσίες των σκυλιών της, δεν έχει κάποιον που να καθαρίζει κάθε μέρα και απλά δεν λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε ένας ενήλικας», πρόσθεσαν.

Τον περασμένο μήνα, η 43χρονη τραγουδίστρια του «Womanizer» προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, αφού δημοσίευσε ένα παράξενο βίντεο με την ίδια να χορεύει στο ακατάστατο σπίτι της στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια, με εμφανή περιττώματα σκύλου στο πάτωμα.

«Παίζω με το φωτισμό και καθαρίζω το σπίτι μου σαν να μην υπάρχει αύριο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της.

Σε ένα άλλο βίντεο, η τραγουδίστρια φαίνεται να χορεύει κρατώντας μαχαίρια, προκαλώντας ακόμη περισσότερη ανησυχία στους θαυμαστές της.

i be dancing like britney spears whenever i get in an elevator alone, as soon as the doors close… but then i remember there are cameras in most elevators ? pic.twitter.com/uV2wdqgfGw — luca (@LucaGuadagnegro) September 9, 2025

Αν και η Σπίαρς έχει απενεργοποιήσει τα σχόλια στις αναρτήσεις της, οι θαυμαστές της έσπευσαν στο «X» για να εκφράσουν την ανησυχία τους για τη συμπεριφορά της και την ασφάλεια των κατοικίδιων της.

«Θεέ μου, τι συνέβη στην καημένη τη Μπρίτνεϊ, είναι αυτό το τίμημα της φήμης;», έγραψε κάποιος.

