Britney Spears: Βγάζει το μπικίνι της σε νέο βίντεο στο Instagram - Ανησυχία στο κοινό της

Η συμπεριφορά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανησυχεί τους θαυμαστές της, καθώς η τραγουδίστρια αναρτά συχνά βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram όπου επιδίδεται σε διάφορες - τουλάχιστον - προκλητικές και άκρως αποκαλυπτικές πόζες.

Πρόσφατα ωστόσο τρόμαξε τους φαν της, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο, το οποίο κατέβασε λίγο αργότερα, το οποίο την έδειχνε πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, κάπου στο Μεξικό επ΄ευκαιρία των γενεθλίων της με την 44χρονη να βγάζει το πάνω μέρος του μπικίνι της.

«Βούτηξα με το κεφάλι από το σκάφος αλλά τραυματίστηκα», έγραψε η Σπίαρς στην ανάρτηση, αν και δεν μοιράστηκε καμία φωτογραφία από τη βουτιά ή τον τραυματισμό της.

Το σύντομο βίντεο, που ανέβηκε στις 7 Δεκεμβρίου, δείχνει την τραγουδίστρια να φοράει γυαλιά ηλίου, να ποζάρει και να χορεύει στην πλώρη του σκάφους. Στο τέλος της ηχογράφησης, λύνει το πίσω μέρος του μπικίνι της πριν η κάμερα το κόψει, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερα.

Τα συχνά περιστατκά με πρωταγωνίστρια την Αμερικανίδα σταρ έχουν θορυβήσει τόσο την οικογένειά της, όσο και φίλους και θαυμαστές της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail , άτομα κοντά στην τραγουδίστρια εξέφρασαν ανησυχία για αρκετές βραδινές εξόδους, με την ίδια να οδηγεί το αυτοκίνητό της.

«Είναι ένας πραγματικός εφιάλτης να γνωρίζεις ότι συμβαίνουν πράγματα που θα μπορούσαν να την θέσουν σε κίνδυνο. Κανείς δεν μπορεί να τη βοηθήσει », δήλωσε μια ανώνυμη οικογενειακή πηγή στο βρετανικό μέσο ενημέρωσης. «Μέχρι να συμβεί κάτι φρικτό, ίσως αυτό να είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης».

Το οικογενειακό περιβάλλον της «Πριγκίπισσας της Ποπ» περνάει εντάσεις μετά τη νομική και μιντιακή διαχείριση της καλλιτέχνιδας κατά την τελευταία δεκαετία.

Παρά τα σχόλια, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δεν έχει απαντήσει δημόσια στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί.