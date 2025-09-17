Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»
Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή
Την ώρα που οι φήμες θέλουν τον Νότη Σφακιανάκη να σκέφτεται την επιστροφή του στις πίστες, ο τραγουδιστής ζει τον προσωπικό «Γολγοθά» του.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» η σύζυγος του, Κίλι, αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και μάλιστα ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος, μιλώντας στο ζήτημα τόνισε χαρακτηριστικά πως «για τη θεία μου ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».
Το πρόβλημα υγείας της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιάγκας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1984 στην Κω, όταν εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 1991 και απέκτησαν μαζί δύο δίδυμα παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη, που σήμερα είναι 29 ετών.