Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

Την ώρα που οι φήμες θέλουν τον Νότη Σφακιανάκη να σκέφτεται την επιστροφή του στις πίστες, ο τραγουδιστής ζει τον προσωπικό «Γολγοθά» του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» η σύζυγος του, Κίλι, αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και μάλιστα ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος, μιλώντας στο ζήτημα τόνισε χαρακτηριστικά πως «για τη θεία μου ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Το πρόβλημα υγείας της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιάγκας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1984 στην Κω, όταν εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 1991 και απέκτησαν μαζί δύο δίδυμα παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη, που σήμερα είναι 29 ετών.