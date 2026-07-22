Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του και ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο

Οι στιγμές αποφοίτησης συνήθως είναι γεμάτες χαμόγελα, αγκαλιές, φωτογραφίες με το πτυχίο στο χέρι και περηφάνια για μια μεγάλη προσωπική επιτυχία. Για τον Λορέντζο Μονφαρντίνι , όμως, η συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν μόνο δική του. Ήταν ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από κάθε του βήμα. Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

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