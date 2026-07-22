Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του και ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο
Μια φιάλη υγραερίου έγινε σύμβολο αγάπης και αναγνώρισης σε μια τελετή αποφοίτησης
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Οι στιγμές αποφοίτησης συνήθως είναι γεμάτες χαμόγελα, αγκαλιές, φωτογραφίες με το πτυχίο στο χέρι και περηφάνια για μια μεγάλη προσωπική επιτυχία. Για τον Λορέντζο Μονφαρντίνι, όμως, η συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν μόνο δική του. Ήταν ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από κάθε του βήμα.
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