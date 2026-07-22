Ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Michelin σέρβιρε μυρμήγκια σε επιδόρπια

Snapshot Ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Michelin στη Σεούλ κατηγορείται για χρήση μυρμηγκιών σε επιδόρπια, παρά την απαγόρευση κατανάλωσής τους στη Νότια Κορέα.

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 20 εκατομμυρίων γουόν για παραβίαση κανόνων ασφάλειας τροφίμων.

Το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια εισαγόμενα από ΗΠΑ και Ταϊλάνδη σε τέσσερα χρόνια, με υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων.

Στη Νότια Κορέα επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο δέκα ειδών εντόμων, ενώ τα μυρμήγκια δεν είναι ανάμεσά τους σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η δικαστική απόφαση αναμένεται στις 2 Σεπτεμβρίου, χωρίς να κατονομάζεται το εστιατόριο ή ο ιδιοκτήτης. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου δύο αστέρων Michelin στη Σεούλ, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν επιτρέπεται για κατανάλωση σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με το BBC, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους, καθώς και πρόστιμο ύψους 20 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 12.000 ευρώ), υποστηρίζοντας ότι το εστιατόριο παραβίασε τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων.

Ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια σε ένα μικρό μέρος του μενού γευσιγνωσίας των 15 πιάτων, συγκεκριμένα ως γαρνιτούρα σε σορμπέ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι πελάτες ενημερώνονταν εκ των προτέρων και μπορούσαν να επιλέξουν εναλλακτικές γαρνιτούρες, όπως βρώσιμα λουλούδια. Όπως ανέφερε, περίπου το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει τα μυρμήγκια.

Οι αναρτήσεις που αποκάλυψαν την υπόθεση

Η έρευνα ξεκίνησε όταν επιθεωρητές του υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων εντόπισαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κριτικές πελατών που απεικόνιζαν πιάτα πασπαλισμένα με μυρμήγκια.

Σύμφωνα με τις αρχές, το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη, σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε επίσης ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων έως και 55 φορές υψηλότερες από εκείνες που καταγράφονται στα εγκεκριμένα βρώσιμα έντομα, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Chosun Daily.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Στη Νότια Κορέα επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο δέκα ειδών εντόμων, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως ασφαλή για τον άνθρωπο. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ακρίδες και γρύλοι, όχι όμως τα μυρμήγκια.

Για να εγκριθεί ένα έντομο ως τρόφιμο, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν σειρά κριτηρίων, όπως η ασφάλεια, η πιθανή τοξικότητα, η διατροφική του αξία, καθώς και το αν μπορεί να εκτραφεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία με υγειονομικά ασφαλή τρόπο.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η χρήση μυρμηγκιών αποτελεί πρακτική που συναντάται και σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επισήμανε επίσης ότι τα μυρμήγκια αποτελούν παραδοσιακό έδεσμα σε αρκετές χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη χρησιμοποιούνται τόσο τα μυρμήγκια υφαντές όσο και τα αυγά τους, ενώ στην Κολομβία τα μυρμήγκια-βασίλισσες θεωρούνται ιδιαίτερα εκλεκτός μεζές, συχνά παρομοιαζόμενος με χαβιάρι.

Τα δικαστικά έγγραφα δεν κατονομάζουν ούτε το εστιατόριο ούτε τον ιδιοκτήτη του. Σημειώνεται ότι στη Σεούλ λειτουργούν δέκα εστιατόρια που έχουν τιμηθεί με δύο αστέρια Michelin.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 2 Σεπτεμβρίου.

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