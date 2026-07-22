Η Tesla λανσάρει παιδικό ποδήλατο χωρίς πετάλια
Η Tesla συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της πέρα από τα αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά ένα ποδήλατο ισορροπίας για παιδιά ηλικίας από δύο έως πέντε ετών.
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Το νέο προϊόν θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία από τις 31 Ιουλίου, με τιμή 225 δολάρια, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται προς τα τέλη Αυγούστου.
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