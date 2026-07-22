Η Tesla λανσάρει παιδικό ποδήλατο χωρίς πετάλια

Το νέο προϊόν θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία από τις 31 Ιουλίου, με τιμή 225 δολάρια, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται προς τα τέλη Αυγούστου.

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