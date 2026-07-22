«Πεδίο μάχης» το Νέο Δελχί: Συνελήφθη ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραούλ Γκάντι

Ο Ραούλ Γκάντι, επικεφαλής του κόμματος του Κογκρέσου, πραγματοποίησε καθιστική διαμαρτυρία έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, ζητώντας την άμεση παραίτηση του Ναρέντρα Μόντι και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι καταστρέφει το μέλλον της νεολαίας.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν βίαια τον ηγέτη της αντιπολίτευσης από το σημείο, μεταφέροντάς τον σε λεωφορείο της αστυνομίας, ενώ διαδηλωτές προσπαθούσαν να εμποδίσουν την απομάκρυνσή του .Ακολούθησαν χαοτικές σκηνές καθώς διαδηλωτές φάνηκαν να προσπαθούν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο καθώς αυτό έφευγε με μεγάλη ταχύτητα. Παράλληλα, για μικρό χρονικό διάστημα προσήχθη και η αδελφή του, Πριγιάνκα Γκάντι. Ο Γκάντι κατήγγειλε την κυβερνητική στάση, τονίζοντας πως η εξουσία αρνείται να επιτρέψει τον δημοκρατικό διάλογο στο κοινοβούλιο για τη βία που ασκήθηκε κατά των φοιτητών.

Ο Γκάντι είπε ότι το κόμμα του θα μεταφέρει την διαμαρτυρία του απευθείας στο σπίτι του πρωθυπουργού, αφού η κυβέρνηση Μόντι αρνήθηκε να ασχοληθεί με τα ζητήματα των φοιτητών και την φερόμενη «βαρβαρότητα που εξαπολύθηκε εναντίον των φοιτητών» στο κοινοβούλιο. «Η κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη, ούτε θέλει να γίνει συζήτηση επί του θέματος στο κοινοβούλιο», δήλωσε ο Γκάντι την Τρίτη

Οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν από ένα νέο πολιτικό κίνημα που αυτοαποκαλείται «Κόμμα Κατσαρίδας Janta» (CJP). Οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, απαιτούν ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την απομάκρυνση του υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν, στον απόηχο επαναλαμβανόμενων σκανδάλων που σχετίζονται με τις αδιάβλητες διαδικασίες των εξετάσεων.

Το κέντρο της πρωτεύουσας μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τις αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων και γκλομπ για να καταστείλουν το πλήθος των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών. Οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες τραυματισμούς, ενώ οι διοργανωτές καταγγέλλουν υπέρμετρη αστυνομική βία. Παρά την καταστολή, χιλιάδες διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους, με τον ιδρυτή του CJP, Αμπιχίτ Ντίπκε, να απευθύνει έκκληση για συνέχιση του αγώνα. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων περιορίστηκε στο να δηλώσει πως η ασφάλεια και το μέλλον των νέων αποτελούν προτεραιότητα.