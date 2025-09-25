Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους

«Είναι η μία και μοναδική», είχε πει ο Μάικλ Ντάγκλας όταν είδε για πρώτη φορά την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, γνωρίζοντας από την πρώτη ματιά ότι θα ήταν η γυναίκα της ζωής του.

Αν και η πρώτη τους συνάντηση δεν κύλησε όπως περίμεναν, χτίστηκε ένα όμορφο ειδύλλιο που τους οδήγησε σύντομα στον γάμο. Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2000 και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ντύλαν και την Κάρι. Ο γιος τους γεννήθηκε τρεις μήνες πριν από τον γάμο τους, ενώ η κόρη τους ήρθε το 2002, μόλις δέκα ημέρες μετά την τελετή Όσκαρ, όπου η Ζέτα-Τζόουνς κέρδισε το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Chicago».



Φετός, εκτός από τα κοινά γενέθλιά τους στις 25 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός 25 συνοδεύει και τα χρόνια του έγγαμου βίου τους, αφού τον Ιούλιο συμπλήρωσαν 25 χρόνια παντρεμένοι, Ωστόσο, η μακροχρόνια σχέση του διάσημου ζευγαριού του Χόλιγουντ δεν ήταν πάντα ανέμελη. Το 2013, αποφάσισαν να τραβήξουν για λίγο χωριστούς δρόμους, με την επανασύνδεσή τους να έρχεται την επόμενη χρονιά.

Η γνωριμία, τα δύο παιδιά και η αγάπη που δοκιμάστηκε

Η γνωριμία

Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 1998, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Deauville. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς βρισκόταν εκεί για την προώθηση της ταινιας η «Μάσκα του Ζορό», ενώ ο Ντάγκλας για την ταινία «Ένας Τέλειος Φόνος».

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 1999 / AP

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός το 2016, στην εκπομπή «The Jonathan Ross Show», τον είχε μαγέψει ο ρόλος της ως Elena Montero και ζήτησε από τον μάνατζέρ του να κανονίσει μια συνάντηση. «Δεν μπορεί να είναι μονόδρομος», είχε δηλώσει στον Jonathan Ross. «Είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Και ναι, πιστεύω ότι κάθε ζευγάρι περνά δύσκολες στιγμές. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι, όπως ξέρετε, όλα εκτίθενται δημόσια. Αλλά πλέον είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ».

Όπως αποκάλυψε χρόνια αργότερα, στο πρώτο τους ραντεβού της είπε: «Ξέρεις, θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου». Η Ζέτα-Τζόουνς απάντησε ευγενικά ότι ήταν ώρα να πει «καληνύχτα», αλλά εκείνος δεν το έβαλε κάτω — κανόνισε να την περιμένει ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα στη Σκωτία, όπου ταξίδευε για τα γυρίσματα του Entrapment.

Δεκέμβριος 1999 – Ο αρραβώνας

Σε ταξίδι τους στο Κολοράντο, ο Ντάγκλας έκανε πρόταση γάμου στην ηθοποιό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

2000 – Ο ερχομός του Dylan

Λίγους μήνες αργότερα, οι φήμες για εγκυμοσύνη επιβεβαιώθηκαν: η Κάθριν περίμενε το πρώτο τους παιδί. Στις 8 Αυγούστου γεννήθηκε στο Λος Άντζελες ο Ντύλαν Ντάγκλας.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2000/ AP

18 Νοεμβρίου 2000 – Ο γάμος

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με μια λαμπερή τελετή στο Plaza Hotel της Νέας Υόρκης. Στη δεξίωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Τομ Χανκς, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Άντονι Χόπκινς, Μπραντ Πιτ και Γκόλντι Χόουν.

Σεπτέμβριος 2002 – Δεύτερη εγκυμοσύνη

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους προς το τέλος των γυρισμάτων του «Intolerable Cruelty».

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στα Όσκαρ το 2001 / AP

23 Μαρτίου 2003 – Το Όσκαρ της Κάθριν

Έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ, τραγούδησε με την Κουίν Λατίφα και απέσπασε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Chicago. Συγκινημένη πάνω στη σκηνή, αφού παρέλαβε το βραβείο της, ευχαρίστησε τους δύο άνδρες της ζωής της, τον Ντάγκλας και τον μικρό Ντύλαν.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2003/ AP

20 Απριλίου 2003 – Η γέννηση της Κάρι

Η κόρη τους γεννήθηκε Κυριακή του Πάσχα, στο Ρίτζγουντ του Νιου Τζέρσεϊ. Το όνομα Carys σημαίνει «αγάπη» στα Ουαλικά.

Σεπτέμβριος 2010 – Η μάχη με τον καρκίνο

Ο Ντάγκλας αποκάλυψε ότι πάλευε με καρκίνο στον λαιμό, γεγονός που συγκλόνισε το ζευγάρι. Τον Ιανουάριο του 2011, ανακοίνωσε πως πλέον το είχε ξεπεράσει.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τα δύο παιδιά τους, Ντύλαν και Κάρι το 2011 / AP

Αύγουστος 2013 – Ο χωρισμός

Ύστερα από 13 χρόνια γάμου, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, λόγω πίεσης από την ασθένεια του Ντάγκλας και τις μάχες της Ζέτα-Τζόουνς με τη διπολική διαταραχή. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο ο Ντάγκλας παραδέχθηκε ότι «δουλεύουν τα πράγματα» και τελικά επανασυνδέθηκαν το 2014.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2013/ AP

2015 – «Πιο δυνατοί από ποτέ»

Σε συνέντευξή του στην Ellen DeGeneres το 2015, ο Ντάγκλας είχε τονίσει: «Κάθε ζευγάρι έχει τις δύσκολες στιγμές του. Αλλά είμαστε πίσω, πιο δυνατοί από ποτέ».

2017 – Υποδέχονται το πρώτο τους εγγόνι

Ο Ντάγκλας και η Ζέτα Τζόουνς έγιναν παππούδες. Ο Κάμερον, γιος του ηθοποιού από τον πρώτο του γάμο με την Ντιάντρα Λούκαρη απέκτησε κόρη, την Lua Izzy.

2019 – 18 χρόνια γάμου

Το 2019 74χρονος ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε τηλεοπτική σειρά (κωμωδία ή μιούζικαλ) για την ερμηνεία του στη σειρά «The Kominsky Method».

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο βραβευμένος ηθοποιός δεν έκρυψε την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του.

«Πρόσφατα γιορτάσαμε την 18η επέτειο του γάμου μας», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Πέρα από την ειλικρινή αγάπη που συνεχίζει να μεγαλώνει με τα χρόνια, πιστεύω πως το γεγονός ότι ανήκουμε και οι δύο στον ίδιο χώρο μάς βοηθά να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον σε βάθος», είχε εξομολογηθεί.

Ο Ντάγκλας αναφέρθηκε και στη σημασία της παρουσίας της Ζέτα-Τζόουνς εκείνο το βράδυ: «Ήταν υπέροχο που ήταν δίπλα μου και μοιραστήκαμε αυτή τη στιγμή — είναι πολύ σημαντικό όταν ο σύντροφός σου καταλαβαίνει απόλυτα τι περνάς», σχολίασε.

Μάλιστα, συγκινημένος, έκανε και μια αναδρομή στο παρελθόν: «Θυμήθηκα τότε που ήταν έγκυος στην κόρη μας, στο Σικάγο, και όλες τις παραστάσεις και τα σόου που είδαμε μεγαλώνοντας».

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2023 / AP

2025- 25 χρόνια γάμου

Τον Νοέμβριο του 2025 το ζευγάρι θα συμπληρώσει 25 χρόνια γάμου. Για το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου τους, η Ζέτα-Τζόουνς απάντησε σε συνέντευξή της στο «WSJ Magazine»: «πρώτα απ’ όλα, περνάμε πολύ ωραία μαζί. Ο σύζυγός μου είναι 25 χρόνια μεγαλύτερός μου, αυτό δεν είναι μυστικό… Η σταθερά είναι η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ μας. Ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε χάσει την αίσθηση του χιούμορ μας και απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου».

Με αφορμή τα κοινά τους γενέθλια σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους καρέ φωτογραφιών με τον Μάικλ Ντάγκλας, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με ένας συγκινητικό μήνυμα για τον σύζυγό της. «Το να μοιράζομαι αυτή την ιδιαίτερη μέρα μαζί σου είναι μια εμπειρία μοναδική στη ζωή» αποτυπώνοντας σε λίγες λέξεις την ουσία μιας σχέσης που μετρά χρόνια και συνεχίζει να εμπνέει.

https://www.instagram.com/p/DPBqGcGjnjO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης