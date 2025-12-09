Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

Το Facebook, το Instagram, το «X», το YouTube, το Snapchat, το Reddit, το Kick, το Twitch και το TikTok κατήργησαν χιλιάδες λογαριασμούς ατόμων κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία και αναμένεται να εμποδίζουν τους νέους να δημιουργούν νέους λογαριασμούς

Newsbomb

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αυστραλία έγινε σήμερα η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε την χρήση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών, με αποτέλεσμα εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι να έχασαν την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Το Facebook, το Instagram, το «X», το YouTube, το Snapchat, το Reddit, το Kick, το Twitch και το TikTok κατήργησαν χιλιάδες λογαριασμούς ατόμων κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία και αναμένεται να εμποδίζουν τους νέους να δημιουργούν νέους λογαριασμούς.

Οι πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια.

https://www.instagram.com/p/DSC1yCtiSDR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Υπήρξαν προβλήματα κατά την διάρκεια της εφαρμογής της απαγόρευσης

Φάνηκε όμως ότι προέκυψαν κάποια προβλήματα κατά την εφαρμογή της απαγόρευσης. Το Guardian Australia έλαβε αρκετές αναφορές για άτομα κάτω των 16 ετών που πέρασαν τα τεστ επαλήθευσης ηλικίας με αναγνώριση προσώπου, αλλά η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι δεν περιμένει η απαγόρευση να είναι τέλεια από την πρώτη μέρα.

Όλες οι αναφερόμενες πλατφόρμες, εκτός από το «X», επιβεβαίωσαν ότι θα συμμορφωθούν με την απαγόρευση. Η επίτροπος του eSafety, Julie Inman Grant, δήλωσε ότι πρόσφατα συνομίλησε με την πλατφόρμα του Έλον Μασκ σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσής της, αλλά η εταιρεία δεν έχει κοινοποιήσει την πολιτική της στους χρήστες.

Η Bluesky, μια πλατφόρμα παρόμοια με το «X», ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει επίσης την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 16 ετών, παρά το γεγονός ότι η eSafety αξιολόγησε την πλατφόρμα ως «χαμηλού κινδύνου» λόγω της μικρής βάσης χρηστών της, που αριθμεί μόλις 50.000 άτομα στην Αυστραλία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα παιδιά πραγματοποιούσαν διάφορους ελέγχους ηλικίας, αλλάζοντας τους αριθμούς τηλεφώνων τους και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για την απενεργοποίηση των λογαριασμών τους.

Ο CEO και συνιδρυτής της υπηρεσίας ελέγχου ηλικίας k-ID, Kieran Donovan, δήλωσε ότι η υπηρεσία του είχε πραγματοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους ηλικίας τις τελευταίες εβδομάδες. Η υπηρεσία -κατά βάση- χρησιμοποιούνταν από το Snapchat.

«Η 15χρονη κόρη μου είναι πολύ στεναχωρημένη»

Οι γονείς των παιδιών που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση έχουν ανάμεικτα συναισθήματα. Ένας γονέας μιλώντας στον Guardian είπε ότι η 15χρονη κόρη του ήταν «πολύ στεναχωρημένη» επειδή «όλοι οι φίλοι της ηλικίας 14-15 ετών επαληθεύτηκαν από το Snapchat ότι είναι 18 ετών και αυτή όχι». Δεδομένου ότι η 15χρονη αναγνωρίστηκε από την εφαρμογή ως κάτω των 16 ετών, η ίδια φοβάται ότι «οι φίλοι της θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Snapchat για να μιλούν και να οργανώνουν εκδηλώσεις μεταξύ τους και αυτή θα μείνει εκτός».

Ένας εκπρόσωπος του Snapchat δήλωσε ότι η πλατφόρμα κατανοούσε την απογοήτευση των παιδιών για την απαγόρευση, αλλά «θα ενθάρρυνε έντονα τους εφήβους που χρησιμοποιούν το Snapchat να μην μοιράζονται δημόσια τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Έρχεται νωρίτερα ο Ζαφείρης και μπαίνει στις προπονήσεις

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Σύντομα θα σταλούν στις ΗΠΑ τα «επαναδιατυπωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

17:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα στο ποδόσφαιρο» (video)

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ντρίπλα της Turkstream για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις

17:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από 21χρονο

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

16:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο οπαδοί που κρατούνταν αδικαιολόγητα στην Τουρκία

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα: Η ΕΕ πολύ κοντά σε λύση για τα παγωμένα ρωσικά στοιχεία -Ο Τραμπ να σεβαστεί τις επιλογές μας

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία Αθήνας - Βερολίνου για 500.000 παράνομους μετανάστες που θα μείνουν Γερμανία - τέλος στα σενάρια επιστροφών λόγω Δουβλίνου

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από οδηγό ΙΧ - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ