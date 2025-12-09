Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

Η Αυστραλία έγινε σήμερα η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε την χρήση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών, με αποτέλεσμα εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι να έχασαν την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Το Facebook, το Instagram, το «X», το YouTube, το Snapchat, το Reddit, το Kick, το Twitch και το TikTok κατήργησαν χιλιάδες λογαριασμούς ατόμων κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία και αναμένεται να εμποδίζουν τους νέους να δημιουργούν νέους λογαριασμούς.

Οι πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια.

Υπήρξαν προβλήματα κατά την διάρκεια της εφαρμογής της απαγόρευσης

Φάνηκε όμως ότι προέκυψαν κάποια προβλήματα κατά την εφαρμογή της απαγόρευσης. Το Guardian Australia έλαβε αρκετές αναφορές για άτομα κάτω των 16 ετών που πέρασαν τα τεστ επαλήθευσης ηλικίας με αναγνώριση προσώπου, αλλά η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι δεν περιμένει η απαγόρευση να είναι τέλεια από την πρώτη μέρα.

Όλες οι αναφερόμενες πλατφόρμες, εκτός από το «X», επιβεβαίωσαν ότι θα συμμορφωθούν με την απαγόρευση. Η επίτροπος του eSafety, Julie Inman Grant, δήλωσε ότι πρόσφατα συνομίλησε με την πλατφόρμα του Έλον Μασκ σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσής της, αλλά η εταιρεία δεν έχει κοινοποιήσει την πολιτική της στους χρήστες.

Η Bluesky, μια πλατφόρμα παρόμοια με το «X», ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει επίσης την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 16 ετών, παρά το γεγονός ότι η eSafety αξιολόγησε την πλατφόρμα ως «χαμηλού κινδύνου» λόγω της μικρής βάσης χρηστών της, που αριθμεί μόλις 50.000 άτομα στην Αυστραλία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα παιδιά πραγματοποιούσαν διάφορους ελέγχους ηλικίας, αλλάζοντας τους αριθμούς τηλεφώνων τους και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για την απενεργοποίηση των λογαριασμών τους.

Ο CEO και συνιδρυτής της υπηρεσίας ελέγχου ηλικίας k-ID, Kieran Donovan, δήλωσε ότι η υπηρεσία του είχε πραγματοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους ηλικίας τις τελευταίες εβδομάδες. Η υπηρεσία -κατά βάση- χρησιμοποιούνταν από το Snapchat.

«Η 15χρονη κόρη μου είναι πολύ στεναχωρημένη»

Οι γονείς των παιδιών που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση έχουν ανάμεικτα συναισθήματα. Ένας γονέας μιλώντας στον Guardian είπε ότι η 15χρονη κόρη του ήταν «πολύ στεναχωρημένη» επειδή «όλοι οι φίλοι της ηλικίας 14-15 ετών επαληθεύτηκαν από το Snapchat ότι είναι 18 ετών και αυτή όχι». Δεδομένου ότι η 15χρονη αναγνωρίστηκε από την εφαρμογή ως κάτω των 16 ετών, η ίδια φοβάται ότι «οι φίλοι της θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Snapchat για να μιλούν και να οργανώνουν εκδηλώσεις μεταξύ τους και αυτή θα μείνει εκτός».

Ένας εκπρόσωπος του Snapchat δήλωσε ότι η πλατφόρμα κατανοούσε την απογοήτευση των παιδιών για την απαγόρευση, αλλά «θα ενθάρρυνε έντονα τους εφήβους που χρησιμοποιούν το Snapchat να μην μοιράζονται δημόσια τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας».

